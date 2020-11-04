Süt Ve Ürünleri (Myo) Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Farklı kurum ve firmalarda işlenen süt ve ürünlerinde görev alacak kişilerin yetiştirilmiş olduğu bölüm olan süt ve ürünleri (Myo) bölümü, 2 yıl eğitim sonunda tamamlanmaktadır. Mezun olan öğrenciler ileride sütün işlenmesi, muhafaza edilmesi ve paketlenmesi gibi işleri yapmaktadır.



Süt Ve Ürünleri (Myo) Bölümü Nedir?



Özel sektörde hizmet veren işletme ya da fabrika alanlarında işlenen süt, yoğurt ya da peynir gibi malzemelerin ayrıştırmasını, korunmasını ve gerekli olduğu durumlarda pazara açılmasını sağlayan elemanların yetişmesini sağlayan bölümdür. Toplamda 2 yıllık olan bölümün taban puanı TYT üzerinden hesaplanmaktadır.



Süt Ve Ürünleri (Myo) Bölümü Dersleri Nelerdir?



Üniversitede 2 yıllık süt ve ürünleri (Myo) bölümünde eğitim alacak olan öğrencilerin dersleri şu şekilde sıralanmaktadır:



- Süt İşletmelerinde Temel İlkeler

- Laboratuvar Teknikleri

- Hijyen ve Sanitasyon

- Süt Hayvanları Yetiştiriciliği

- Çiğ Süt Analizleri

- Hayvanları Besleme ve Süt

- Süt Mikrobiyolojisi

- Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi

- Gıda Endüstrisi Makineleri

- İçme Sütü ve Konsantre Süt Ürünleri Teknolojisi

- Paketleme Teknolojisi

- Peynir Teknolojisi

- Özel Süt Ürünleri

- Dondurma Teknolojisi

- Tereyağı Teknolojisi

- Yöresel Peynir Teknolojisi

- Süt Tesisleri Kuruluş ve Organizasyonu



Süt Ve Ürünleri (Myo) Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Süt ve ürünleri mezunlarının yaptıkları işler şu şekilde yer almaktadır:



- Gıda zehirlenme durumlarını önlemek için tedbir alır.

- Üretilmiş olan sütün besin değerini artırmak için ar-ge çalışmaları yapar.

- Süt tozu, peynir, tereyağı ve süt gibi besinlerin paketlenmesi ve gerekli durumlarda pazara sunulması işlerini yapar.

- Süt ve ürünlerinin imalatında kullanılan tüm cihaz ve makinelerin düzenli çalışması için bakım ve onarım işlemlerini yapar.

- Sütte yer alan mikroorganizma ve bakterilerin metabolizmasını inceler.

- Süt ve ürünlerinin her türlü mikroplardan korumak için çalışmalar yapar veya bu çalışmaları yapan personelleri denetler.



Süt Ve Ürünleri (Myo) Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Süt ve Ürünleri mezunu olan teknikerlerin iş hayatlarındaki olanakları şunlardır:



- Peynir üreten fabrikalar

- Süt kooperatifleri

- Sıvı süt üretim firmaları

- Ayran ve yoğurt üretimi yapan fabrikalar

- Dondurma üretim firmaları ve devletin ilgili bakanlıklarında yer alan kurumlarda görev alabilirler.