Suzan İsminin Anlamı Nedir? Suzan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Günlük hayatta Suzan ismi sıkça karşılaştığımız isimlerden biridir.



Suzan Ne Demek Hangi Anlama Gelir?



Suzan ismi kökeni Farsça olur beş kelimeden oluşan bir isim çeşididir. Genellikle kız çocuklarına verilen Suzan ismi anlamı dört tane olarak bilinmektedir. Suzan ismi anlamı yanan yakıcı coşkulu ateşli manalarına gelebilmektedir. İsmin manası ve anlamı bakımından Suzan ismini çocuklarımıza koymamızda hiç bir engel yoktur ve bu isim caizdir.



Suzan ismi sözlükteki tanımı ile dinimizde ve kültürümüzde hiç bir sakıncalık yoktur. Bunun için de ebeveynler dünya ya gelmiş bebeklerine bu ismi gönül rahatlığı ile verebilirler. İstatistiklere bakıldığı zaman Türkiye de Suzan ismini 41 bin kişi kullanmaktadır. Buna sebepten Suzan ismi de popülerliğini korumuş olmaktadır



Suzan İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Kız çocuklarına verilen Suzan ismi Kur anı Kerim in hiç bir yerinde geçmemektedir. Caiz olan Suzan ismi anlamı açısından dinimizde sakıncası bulunmayan Suzan ismi doğan bebeklere gönül rahatlığı ile verilebilir.