23.04.2020 - 18:05 |
Tabiki Nasıl Yazılır? TDK sözlükte Tabii Ki Mi Yoksa Tabiki Olarak Mı Yazıyor? Tabi Ki Doğru Yazılışı
Türkçede hem bağlaç hem de edat olarak kullanılabilen bazı ifadeler yer almaktadır. Bu ifadelerin önündeki kelimeyle birleşik mi yoksa ayrı mı yazıldığı da oldukça kafa karıştırmaktadır. Bu karışıklığa neden olan yapılardan biri de “ki” ifadesidir. Bu bağlamda yazımı karışıklık yaratan bir kelime de tabii ki olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, TDK kılavuzunda tabii ki nasıl yazılır? İşte konuyla ilgili detaylar.
Yazı dilinde tabii ki ifadesinin farklı şekillerde yer aldığı görülmektedir. Bu bağlamda ifadenin “tabiki” ve “tabi ki” şeklinde kullanıldığına rastlanılmaktadır.
Tabii Ki TDK’ya Göre Doğru Yazılışı
Tabii ki ifadesinin yazımı konusunda TDK tarafından oldukça net bir tanımlama yapılmaktadır. Bu bağlamda ifade çift “i” içermekte ve ayrı bir şekilde yazılmaktadır.
Tabii Ki Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Tabii ki evde canım sıkılıyor, ancak dışarı çıkmam yasak.
Tabii ki karşına daha iyi fırsatlar çıkabilir.
Tabii ki basın toplantısı yapmak zorundalar.
Tabii Ki Nedir?
Tabii ki ifadesi doğal olarak manası taşıyan bir kelimedir. Bu kelimenin anlamı tabii sözcüğünün doğal bir yapıyı temsil etmesinden gelmektedir.