Tabiki Nasıl Yazılır? TDK sözlükte Tabii Ki Mi Yoksa Tabiki Olarak Mı Yazıyor? Tabi Ki Doğru Yazılışı

Yazı dilinde tabii ki ifadesinin farklı şekillerde yer aldığı görülmektedir. Bu bağlamda ifadenin “tabiki” ve “tabi ki” şeklinde kullanıldığına rastlanılmaktadır.

Tabii Ki TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

Tabii ki ifadesinin yazımı konusunda TDK tarafından oldukça net bir tanımlama yapılmaktadır. Bu bağlamda ifade çift “i” içermekte ve ayrı bir şekilde yazılmaktadır.

Tabii Ki Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Tabii ki evde canım sıkılıyor, ancak dışarı çıkmam yasak.

Tabii ki karşına daha iyi fırsatlar çıkabilir.

Tabii ki basın toplantısı yapmak zorundalar.

Tabii Ki Nedir?

Tabii ki ifadesi doğal olarak manası taşıyan bir kelimedir. Bu kelimenin anlamı tabii sözcüğünün doğal bir yapıyı temsil etmesinden gelmektedir.