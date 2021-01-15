Takdir-Teşekkür hesaplama işlemi nereden ve nasıl yapılır? MEB Takdir-Teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi

Takdir-Teşekkür hesaplama işlemi nereden ve nasıl yapılır sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitimin büyük bölümü uzaktan gerçekleştirildi. 22 Ocak'ta sona erecek 2020-2021 eğitim öğretim yılı öncesinde vatandaşlar Takdir-Teşekkür hesaplama işlemlerinin nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Bu yıl pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin yapılması nedeniyle Takdir-Teşekkür hesaplama kriterleri de MEB tarafından değiştirildi. Peki Takdir-Teşekkür hesaplama işlemi nereden ve nasıl yapılır?

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

LİSE TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.

Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

e-Karne nasıl görüntülenir?

e-Karne öğrencilere dijital olarak verilecek karnelerdir. Pandemi sürecinde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacaktır.

Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.