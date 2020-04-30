Tasnif Ne Demek? Tdk'da Tasnif Etmek Ve Tasnifleme Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Arapça kökenli olan tasnif kelimesi kökeni “snf” şeklindedir. Kategorize etme veya ayırma anlamı taşımaktadır. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre tasnif kelimesinin anlamı; bölümleme şeklinde verilmiştir.



Tasnif Ne Demektir?



Tasnif, herhangi bir şeyi sınıflara ayırma, sınıflandırma veya sıraya koyma anlamına gelmektedir. Sınıflandırma yapmak veya bölümlere ayırmak anlamında kullanılan tasnif kelimesi Osmanlıcadan dilimize geçmiştir. Nesnelerin, durumların, olayların ve eşyaların tasnif edilmesi söz konusudur. Ayrıca toplulukların ve bölgesel olayların tasniflenmesi olağandır.



Tasnif etmenin amacı ortaya çıkacak olumsuz durumların veya karmaşanın düzene sokulmasına yönelik olmaktadır. Sınıflandırma yapılmış veya bölümlere ayrılmış nesnelerin karışıklıktan uzak olduğu belirtilmektedir. Tasnif kelimesi düzene koyma veya düzeni oluşturma anlamları taşımaktadır. Tasnifleme, bölümlere ayırma işlemine verilen ad olarak bilinmektedir. Tasnif etmek ise sınıflandırma işinin eyleme dönüşmüş hali olarak görülmektedir.



TDK’ da Tasnif Etmek Ve Tasnifleme Kelimelerinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre tasnif etmek kelimelerinin anlamı; bölümlemek şeklindedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre tasnifleme kelimesinin anlamı ise; tasniflemek işi olarak verilmiştir.