Telafi eğitiminde karar, özel okullarda

Konuyla ilgili 81 il valiliğini bilgilendiren MEB, şu açıklamalarda bulundu: “Her özel okul yüz yüze telafi eğitimine başlayacağı tarihi, okul yönetimince hazırlanan ve valilikçe onaylanan çalışma takviminde okulun 2020-2021 öğretim yılı için belirlediği açılış tarihine, okul aile birliği toplantısında öğrencilerin tatil dönüş tarihleri dikkate alınarak yüz yüze telafi eğitimi için karar verilen tarihe, özel okulda görev yapan yönetici, eğitim personeli ve diğer personelin yıllık izin tarihlerine, okul servisi şirketlerinin okula bu hizmet için belirlediği tarihe, özel okul uyguladığı uzaktan eğitimden öğrencilerinin ne kadar faydalandığının ölçümünü yaparak ihtiyaç duyulan yüz yüze telafi eğitiminin ders saati süresine göre, özel okullar yüz yüze telafi eğitimi başlama tarihini bu koşulların oluşma durumuna göre farklı farklı olarak belirleyebilecek.” Açıklamada ayrıca, ilgili kanunlar da işaret edilerek, özel okulların açılış, ara tatil ve kapanış tarihlerinin resmi okullar için Bakanlıkça belirlenen tarihlerde olabileceğine işaret edildi.