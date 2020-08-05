Tercihinizi doğru yapın

Üniversite adayları için tercihler yarın başlıyor, karar vermek için son tarih 14 Ağustos. Hataya düşmeyin; 24 tercih hakkını iyi değerlendirin

2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndaki her satırı dikkatlice okuyun.

24 tercihin tümünü doldurmak zorunda değilsiniz.

Koşulları karşılamadığınız programlara kayıtyaptıramazsınız. Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları bölümünü mutlaka okuyun.

Tercih listenizi oluştururken, en çok istediğiniz programdan başlayarak sıralama yapın.

24 tercihin ilk birkaç tanesine “Puanım yeterli olmayabilir” endişesine kapılmadan, sadece en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz.

Bu yıl açıkta kalmak istemiyorsanız son 5-6 tercihinize de başarı sıranızın yüzde 100 altında olan programlar arasından tercih yapın.

Kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programı tercih etmeyin.

Tercih listelerinizi tamamladıktan sonra, listenizdeki programların sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu, kontrol edin.