Tıp ve hukukta kontenjanlar arttı

Milyonlarca gencin hayallerindeki üniversitenin kapılarını açan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında gerçekleştirilen tercihler, 14 Ağustos’a kadar devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği sayıya göre üniversitelerde örgün programlar için toplam 845 bin 909 kontenjan bulunuyor. 2019’da kontenjan sayısı 834 bin 509’du. Bu yıl YKS’ye 2 milyon 296 bin 138 aday katıldı. Bu durumda yaklaşık 1,5 milyon aday, hiçbir programa yerleşemeden yarıştan çekilecek.

YÖK, devlet ve vakıf üniversitelerinin kontenjanlarında istihdam faktörü dışında programdaki öğretim üyesi sayıları, doluluk oranı, bölgesel farklılıklar, hasta sayısı ve hastalık çeşitliliği, kültürel ortamlar ve yurt imkanları, vakıf üniversiteleri için Ar-Ge harcamaları gibi parametreleri dikkate alarak rasyonel bir planlamaya gitti. Öncelikle gözde bölümlerden tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarında kontenjanları artıran YÖK, açıköğretim ve mühendislik programlarını ise azalttı. YÖK’ün programlara göre kontenjanlarla ilgili yaptığı düzenleme şöyle:

Mimarlık’ta 7 bin 985

- Devlet üniversitelerinde okul birincisi kontenjanları hariç 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan bulunuyor.

- Vakıf üniversitelerine 76 bin 268 ön lisans, 87 bin 838 lisans, 4 bin 44 özel yetenek olmak üzere toplam 168 bin 150 kontenjan ayrıldı.

- KKTC ve diğer üniversitelere de 3 bin 643 ön lisans, 11 bin 211 lisans, 294 özel yetenek olmak üzere toplam 15 bin 148 kontenjan verildi.

- Devlet üniversitelerinde örgün programların kontenjanları geçen yıla göre aynı kalırken, vakıflarda kontenjanlar arttı.

- YÖK bu yıl 2019’da kontenjanı 15 bin 10 olan tıp fakültelerine 16 bin 448; 6 bin 676 olan diş hekimliğine 7 bin 752; 3 bin 524 olan eczacılık fakültelerine 3 bin 893; 16 bin 97 olan hukuk fakültelerine 16 bin 327; 10 bin 82 olan temel bilimlere 10 bin 622; 18 bin 877 olan ilahiyat-İslami ilimlere 19 bin 353 kontenjan ayırdı. En fazla kontenjan artışı tıp fakültelerinde oldu.

- Her yıl mühendislik programlarında bir düzenleme yapan YÖK, 2019’da 77 bin 460 olan mühendislik programlarının kontenjanını 71 bin 235’e düşürdü. Örneğin inşaat mühendisliğinde geçen yıl toplam kontenjan 12 bin 70’ken bu yıl kontenjan 8 bin 271 olarak belirlendi.

- Açıköğretim fakültelerine ise 2020’de 151 bin 350 kontenjan verildi. 2019’da açıköğretim kontenjanları 172 bin 125, 2018’de 193 bin 250’ydi. YÖK bu programlarda azaltmaya gitti.

- Sağlıkta öne çıkan programlardan Hemşirelik bölümünün kontenjanı 16 bin 239; Ebelik bölümünün ise 4 bin 74 oldu.

- Ziraat-tarım ve doğa bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467, mimarlık programlarının ise 7 bin 985 olarak belirlendi.

- YÖK kararıyla vakıf üniversitelerinin tüm programlarına ilk yüzde on dilimde yerleşenler, burslu olarak okutulmaktaydı. Bu yıl oran yüzde 15’e çıkarıldı ve yasal güvence altına alındı. Bu yıl 11 bini aşkın öğrenci ücretsiz eğitim imkânına sahip olacak.

Geleceğin meslekleri

- YÖK iki yıldır, geleceğin mesleklerine de YKS Tercih Kılavuzu’nda yer veriyor. Geçen yıl üniversitelerde Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yapay Zeka Mühendisliği, Yazılım Geliştirme, Dijital Medya ve Pazarlama, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi, Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon gibi lisans ve önlisans programlarına yer verilmişti.

Bu yıl listeye, bu programların yanı sıra İnsansız Hava Aracı Teknolojileri ve Operatörlüğü, Engelliler İçin Destek Programı, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği gibi programlar da eklendi.

Tıp fakülteleri dışında sağlıkta öne çıkan programlardan Hemşirelik bölümünün kontenjanı 16 bin 239; Ebelik bölümünün ise 4 bin 74 oldu.

Başarı sırasına dikkat

Üniversite adaylarının, program seçerken başarı sırası barajına da dikkat etmeleri gerekiyor.

Hukuk, tıp, mimarlık gibi bazı programlarda bulunan barajı geçemeyen adaylar söz konusu programları seçemeyecekler. Başarı sırası barajı bulunan programlar şöyle:

YARIN: Üniversitelerin adaylara sunduğu burs olanakları