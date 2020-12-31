Tuğrul İsminin Anlamı Nedir? Tuğrul Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Özellikle Türk tarihi açısından isim olarak önemli bir yere sahip olan Tuğrul adı, günümüze erkek çocukları için de çok fazla kullanılan bir addır. Kökeni Türkçe olması ile beraber özellikle Türk hanedanlığı konusunda da önemli bir İmparatoru temsil ediyor.



Tuğrul Ne Demek?



Tuğrul isim anlamı açısından iki farklı manası ile ön plana çıkıyor.



- Çakırdoğan, Akdoğan veya yırtıcı kuşlar arasında yer alan bir kuş türü.

- Selçuklu Devleti'nin kurucusu, Tuğrul Bey.



Görüldüğü üzere hem isim anlamı açısından hem de Türk tarihi noktasında Tuğrul adı oldukça etkili bir addır. Bu bağlamda Tuğrul adı erkek çocukları için tek başına kullanılabilir ya da başka isimlerle de ön plana çıkarılabilir.



Tuğrul İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Birçok anne ve baba son dönemlerde Tuğrul isminin anlamı ile beraber ayrıca Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Tuğrul adı Kur'an'da yer almaz. Tarihi açıdan önemli bir yere sahip olan ve köklü bir geçmişi ile öne çıkan Tuğrul ismi, aynı zamanda Türkçe kökenli bir addır. Etkileyici ve güzel anlamları ile beraber minik yavrunuz adına listeyi alabileceğiniz özel isimler içerisinde yer alıyor.