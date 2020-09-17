Türkiye Nar Üretim Haritası: Nar Nerelerde Yetişir? İl İl En Çok Nar Yetiştirilen Bölgeler

Zengin besin kaynağı nar ülkemizde de son yıllarda oldukça değer kazanmıştır. Bolluk bereket anlamında simge haline gelen narın üretimi ülkemizde de her geçen yıl artış göstermektedir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Türkiye Nar Üretim Haritası



Nar yetiştiriciliği Türkiye’de eski tarihlerden beri yapılıyor olsa da meyvecilik anlamında sektörde gelişim 2000’li yılları bulmaktadır. Nar yetiştiriciliğinin verimli ve kaliteli bir şekilde yapılması için coğrafi şartların uygunluğu gereklidir. Aynı zamanda hasat işlemleri ve depolama koşulları da dikkat edilmesi gereken önemli noktalar arasındadır. Teknik bilgi ve uygulama senkronizasyonu üründe kaliteyi artırır ve ihracat payının artış göstermesine yol açmaktadır.



Örneğin; nar bitkisinin çekilmek suretiyle koparılması meyve ve dallara zarar verici bir unsurdur. Hasat sırasında meyveler yumuşak olmak suretiyle kasalara bırakılmalıdır. Bu sayede Kaliks kısmı zarar görmez. Ayrıca nar üretiminde hasat sonrası muhafaza kısmı da önem arz etmektedir. Geniş bir dönemde ihracat olma olasılığı düşünülmek suretiyle muhafaza edilmelidir. Farklı amaçla meyve kullanımı olacağı düşüncesi ile tasnif edilmelidir.



Nar Nerelerde Yetişir?



Ülkemizde yaklaşık 300 bin dekar alan üzerinde nar üretimi yapılmaktadır. 500 bin tonu geçen üretim en fazla Antalya’da gerçekleşir. Üretimimizin 1/3’ü ihraç edilmektedir. En fazla nar ithalatı yapılan ülke Rusya’dır.



İl il En Çok Nar Yetiştirilen Bölgeler



2010 yılından bu güne 13 milyon ağaç, 315 bin ton üretim artarak devam etmektedir. Bölge olarak nar üretimi Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetiştirilmektedir. İl olarak ise yoğunlukla Antalya, Mersin, Muğla, Adana da en fazla üretime sahiptir. Üretimin %60'ı Akdeniz’de, %25’i Ege’de, ’u Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gerçekleşmektedir.



İl bazlı incelemede; Antalya %37,9 olmak üzere sırasıyla Muğla, Denizli, Mersin, Gaziantep, Aydın, Hatay, Adana izlemektedir. Ülkemizin güneyi boyunca uzanmış olan üç bölge üretimin %95'ini kapsar.