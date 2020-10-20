Tyt Ve Ayt Puanı Kaç Yıl Geçerlidir? 2020 Ayt Ve Tyt Geçerlilik Süreleri

Elde ettiği puanı aynı sene kullanmak istemeyen ve bunu sonraki yıl değerlendirmek isteyen birçok kişi, AYT ile TYT puanlarının geçerlilik süresini merak ediyor. Son dönemlerde gerçekleştirilen değişiklik ile beraber, bu süre uzatıldı.



TYT ve AYT Puanı Kaç Yıl Geçerlidir?



YKS köklü değişiklik ile beraber TYT ve AYT puanlarının geçerlilik süresini değiştirdi. Bu doğrultuda AYT puanı yine aynı şekilde bir yıl geçerlilik süresine sahiptir. Ancak TYT puanı ise 1 yıl yerine artık 2 yıllık geçerlilik süresi ile ön plana çıkıyor. Sınava girecek olan kişiler gerekli olan kriterleri yerine getirdikleri takdirde, TYT puan üzerinden 2 yıl geçerli olacak şekilde değerlendirebilmektedir.



Ancak mutlaka TYT konusunda en az 200 puan alınması gerektiği unutulmamalıdır. Eğer kişinin puanı 200 ve üzeri ise o zaman 2 yıl geçerlilik süresi ile bunu kullanabilir. Yani 2020 yılında TYT sınavına girecek olan kişiler bu puanı daha sonra 2 yıl boyunca kullanma hakkını elde edebilmektedir.



AYT puanı da yine 1 yıl süre geçerli olacak şekilde kullanılabilmektedir. Bütün adayların nihai başarı sıralaması doğrultusunda belirlenecek olan o yılın puanlaması eşliğinde, kişi daha önce elde ettiği TYT ve AYT puanlarını değerlendirebilme hakkına sahip oluyor. Bu durumda herhangi bir hak geçmeden aynı şekilde ve aynı puan üzerinde YKS bünyesinde bunu kullanmak mümkün. Ancak AYT için 1 yıl ve TYT adına 2 yılı geçirmemek önemlidir.