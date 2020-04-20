Üç Nokta (…) Nedir, Görevleri Nelerdir? Üç Noktanın Kullanım Alanları Ve Cümle İçerisinde Örnekler

Herhangi bir sebeple tamamlanmamış ve eksik bırakılmış olan cümlelerin sonuna üç nokta konmaktadır. Belirli bir örnek verirken bu örneklerin daha devamının geleceğini anlatmak için değerlendirilebilir. Tabi bununla beraber üç nokta işaretinin daha birçok farklı görevi ve kullanıldığı alan bulunmaktadır.

Üç Nokta (…) Nedir?

Noktalama imi olarak geçen ve bitmemiş cümlelerde amaca uygun olarak kullanılan işaretlere üç nokta denmektedir. Amaca uygun olarak pek çok örnek verirken ya da bazı durumların okuyucu tarafından tamamlanması konusunda üç nokta bırakılabilmektedir. Bazı örneklerin sayılması, söz arasında söylenmek istenmeyen sözler yerine veya bu gibi pek çok konu üzerinde değerlendirmektedir. Özellikle edebi eserlerde ya da birçok farklı Yazılı kaynaklar sıkça karşılaşılan noktalama işaretleri arasında geliyor.

Üç Nokta Görevleri Nelerdir?

Üç noktanın cümle içerisinde pek çok farklı görevleri bulunmaktadır. Bu görevler cümlenin sonunda ya da ortasında değerlendiriliyor. Bazı konularda örnek verirken daha birçok farklı örneğin olduğunu anlatmak için değerlendirilir. Karşılıklı konuşmalar için kullanılır ya da iki cümle arasında başka bir cümle olduğunu anlatmak konusunda da önemli bir potansiyel teşkil eder. Özellikle cümle içerisinde kullanmak istenmeyen ve farklı nedenlerden boş bırakılan kısımlar üç nokta ile doldurulmaktadır.

Üç Noktanın Kullanım Alanları Nelerdir?

Amaca uygun olarak cümle içerisinde ya da sonunda kullanılan üç nokta pek çok farklı göreve sahiptir. Türkçe dilbilgisi içerisinde çok küçük yaşlardan itibaren öğretilen üç nokta, ele alınacak pek çok yazı konusunda önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

- Herhangi bir biçimde tamamlanmamış eksik bırakılmış cümlelerin sonunda kullanılır,

- Farklı nedenlerden dolayı açıklanmak istemeyen kelimeleri anlatmak adına cümle arasında değerlendirilir,

- Bir konu içerisinde belli başlı bazı örnekler verilirken o örneklerden daha bulunduğunu anlatmak amaçlı,

- Karşılıklı yapılan konuşmalarda yeterli olmayan durumlar karşısında,

- Alıntılarda atlanmış olan bölümler için,

- Ünlem ve seslendirmeler konusunda anlamı pekiştirmek amaçlı,

Bu gibi sebepler doğrultusunda farklı cümleler için üç nokta gün içerisinde düzenli olarak kullanılır.

Üç Nokta Cümle İçerisinde Örnekleri

Üç noktayı pek çok farklı cümle içerisinde ele alarak anlatmak mümkün. Özellikle öğrencilerin mutlaka bilmesi gereken bu noktalama işareti, aynı zamanda bir edebi eser çıkarırken ya da yazılı kaynaklarda yetişkinler için de çok önemlidir.

Tamamlanmamış bir cümle için;

‘’Ey kimsesiz avare çocuklar, hele sizler, hele sizler, (Tevfik Fikret)

Açıklanmak istenmeyen kelimeler için;

‘’Kılavuzu karga olanın burnu b...tan çıkmaz’’

Konu içerisinde başka örnekler olduğunu anlatırken;

‘’Yaz meyveleri konusunda birçok örnek vermek mümkün; kiraz, erik…

Bu gibi daha pek çok farklı sebep ile beraber değişik örnekler sunmak mümkün.

Üç Nokta Nerelerde Kullanılır?

Üç nokta farklı alanda kullanılan önemli bir işarettir. Bu işaret özellikle eğitim alan öğrenciler için büyük öneme sahiptir. Onların bunu bilmesi Türkçe dil bilgisi açısından önemli bir potansiyel yer etmektedir. Aynı zamanda gündelik yaşam içerisinde bazı durumlar söz konusu olduğunda kullanılabiliyor. Özellikle resmi makamlar için yazılan yazılar konusunda gerekli kısımlarda üç nokta değerlendirilmektedir. Cümlelerin ortasında ya da sonunda, hatta başında da kullanılan noktalama işareti olarak Türkiye'de önemli bir yer teşkil ediyor.