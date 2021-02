Unicorn Ne Demek? (Tdk) İngilizce Unicorn Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Unicorn gerçek değildir. Unicorn bir hayali karakter olmasına rağmen çok büyük kitleler tarafından da kullanılmaktadır. Unicorn kelimesinin çevirisi de bu bakımdan iki çeşitli olabilmektedir. Bazı kesimler Türkçeye farklı bir ad ile kullanırken bazıları aynı kullanır.

Unicorn Ne Demek? (TDK)

Türk dil kurumuna göre unicornun çevirisi tek boynuzlu attır. Hayali bir karakterdir. Tek boynuzlu at demek unicorn demekle aynı şeydir. Bu bakımdan çevirisi biraz uzundur.

İngilizce Unicorn Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Unicorn Türkçeye aynı şekilde de geçmiştir. Tek boynuzlu at uzun kelimelerdir. Bu bakımdan aynı şekilde unicorn demek de sık sık kullanılmaktadır. Fakat her ikisi de aynı şeydir. Tek boynuzlu at ve unicorn Türkçede de kullanılmaktadır.