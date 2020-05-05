Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan o tarih...

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde dün gerçekleştirilen kabine toplantısının hemen ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan son durumu ve normalleşme sürecindeki adımlara ilişkin detayları anlattı. Bu kapsamda gerçekleştirilen kabine toplantısında Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri üzerine normalleşme sürecinin üç farklı adımda gerçekleştirileceği duyuruldu. İlk aşamada Mayıs ayı normalleşme planı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Bu kapsamda eğitim öğretimi yakından ilgilendiren YKS ve LGS tarihleri ve Üniversitelerin hangi tarihlerde açılacağına dair açıklamalarda bulundu. İşte Üniversitelerin açılacağı o tarihler....

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Erdoğan, eğitimde attıkları adımları Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlediklerini ifade ederek, "Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27-28 Haziran’da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran’da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran’da akademik takvime dönebilecekler. Adliyeler, ara verilen duruşma, keşif, yargı süresi, uzlaştırmacı görevlendirmesi, icra-iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran'da sona erecek." değerlendirmesini yaptı.