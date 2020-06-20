Uranüs Nasıl Bir Gezegendir? Uranüs'ün Özellikleri Hakkında Bilgiler

Uranüs dünyadan 64 kat daha büyük olan bir gezegendir. Aynı zamanda güneş sistemindeki en uzak gezegenler arasında yer alıyor. Kütlesi ve yapısı ile beraber Satürn ve Jüpiter’den sonra en büyük gezegen olarak öne çıkıyor. Adını ise eski Yunan Tanrısı Uranüs’ten almıştır ve buz devleri sınıfına girer. Diğer taraftan en az fotojenik bir gezegen olarak da öne çıktığını söylemek mümkün.



Uranüs Özellikleri



Uranüs, Neptün'ün hemen önünde bulunan ve güneş sistemine en uzak gezegenler arasında bulunmaktadır. Bu doğrultuda en soğuk gezegenlerden biri olarak da öne çıkıyor. Güneş etrafında bir devrini tam 84 yılda tamamlayan gezegen, uydu konusunda da oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Hatta uydu açısından 3. gezegen olduğunu söylemek mümkün. Bugüne kadar keşfedilmiş olan 27 ayrı uydusu bulunur.



Uranüs parlak bir gökyüzünde çıplak gözle görülebilir. Ancak bu durum daha çok küçük ve sönük bir yıldız şeklinde ortaya çıkar. Herhangi bir ısı kaynağı olmaması ile beraber bu şekildeki nadir gezegenlerden biridir. Aynı zamanda eksen eğikliği ile beraber, yüzey kısmında herhangi bir etkinlik bulunmaz. Uranüs'ün bir yılının dünya yılı açısından 85 yıl olduğunu söylemek mümkün. Yani Dünya'nın Güneş etrafında 85 yılda tamamladığı süre Uranüs için 1 yıldır. Pek çok farklı özelliği ile beraber öne çıkan gezegenler arasında yer alıyor.



- Kütlesi yaklaşık olarak 86.810. 300.000.000.000 milyar kilogram kadardır.

- Dünyadan yaklaşık olarak 14 kat daha ağırdır.

- Kütle çekimi çok güçlüdür ve yörünge hızı da oldukça fazladır.

- Yüzey sıcaklığının yaklaşık olarak - 176 °C olduğu biliniyor.



Bu gibi daha pek çok özellikleri ile beraber Uranüs hala keşfedilmeye devam edilen en uzak gezegenler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda üzerinde yaşam olmayan ve olması mümkün görünmeyen gezegenlerden biridir. Çevresinde keskin hatları ile beraber 13 halkaya sahiptir. Genelde 1 metre çapındaki koyu renkli kayaya benzeyen yapılar üzerinden oluşmuş halkalardır.



Gezegenin kutup bölümü güneşe bakar bir pozisyondadır ve tekerlek gibi dönüş gerçekleştirir. Özellikli olağandışı şekil dönme eksenine sahip olan Uranüs, yapılan hesaplamalar doğrultusunda kendi etrafında 18 saatte dönüşünü tamamlamaktadır. Çekirdeğin etrafında su ile beraber amonyak ile metan eşliğinde oldukça yüksek sıcaklık ile manto bulunduğu biliniyor.