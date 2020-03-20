Uzaktan eğitim tamam, sınavlar ne olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında ilk ve orta dereceli okulları, 30 Mart’a kadar tatil etti. Öğrenciler, ilk hafta ders yapmadı ancak 23 Mart’tan itibaren evden uzaktan eğitime başlayacaklar. Bu kapsamda MEB, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan eğitim desteği sunacak. Yandaki tablolarda ders saatlerinin detayları yer alıyor. Ancak tatilin uzaması durumunda lise ve üniversiteye giriş sınavlarının tarihlerinde bir değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün Anadolu Ajansı’nın Editör Masası’na konuk olarak eğitim gündemine dair soruları cevapladı. Selçuk’un konuşmasından satır başları şöyle:

TATİL UZAR MI?: Öncelikle ara tatili öne aldık, ikinci hafta tatil değil. Uzaktan eğitimin uzayıp uzamaması konusu, Bilim Kurulu’nun dünyadaki gelişmeleri ve Türkiye’deki verileri de izleyerek alacağı tavsiye kararları doğrultusunda ortaya çıkacak. Bakanlıklar kararları tek başına değil, eşgüdümle alıyor. Sürecin uzaması ya da uzamamasına ilişkin hazırlıklarımız var.

SINAVLAR: Bilim Kurulu tatili uzatırsa ve bu, eğitim döneminin kapanması şeklinde olursa vatandaşlarımız şundan emin olsun, biz öğrencilerimizin hukukunu koruruz. Önemli olan onları dezavantajlı bir duruma sokmamak. Uzaktan eğitimin elbette yürütülmesi söz konusu ama sınavı, yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacağız. Ayrıca televizyon kanalıyla, EBA’yla, Youtube’la destek oluyoruz.

TERCİHİM, ERTELEMEMEK: Elimizde 3 sınav paketi var. Ben desem ‘Bu paketi 5 dakika sonra hayata geçirelim’, geçirebiliriz. Paketlerden biri “Yüz yüze eğitim”le işlenen konuları içeriyor. Diyelim okullar açıldı; karşımıza farklı bir senaryo çıkıyor. Bununla ilgili de paketimiz var. Şu anda sadece senaryo olarak ertelemeden söz ediyoruz. LGS ve YKS, eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim, zamanında yapmak sınavı.

1 MİLYAR ÖĞRENCİ OKULA GİTMİYOR: Dünyada dün itibarıyla 900 milyon yani 1 milyara yakın öğrenci okula gitmiyor. Bu sayı artacak. Bir taraftan da olumlu haberler geliyor. Bütün bunları büyük fotoğrafta değerlendirip ona göre karar alıyoruz.

EKSİKLİKLER OLUR: Uzaktan eğitim yapıyoruz ama öğrenciler okuldan uzaklaşmasınlar, motivasyonları düşmesin, eğitimsel ihtiyaçlarını karşılayalım, diye yapılıyor. Yoksa sadece televizyonla tam bir eğitim yapmamız söz konusu olamaz. Farkındayız fakat tedbirimizi almak zorundayız.

ÜCRETSİZ 8 GB: EBA’da bütün ders kitapları, yüz binlerce video, animasyon, konu anlatımı ve on binlerce soru bulunuyor. Karekod uygulamasıyla video da gelebiliyor. Sistemin kullanılabilmesi için 8 GB ücretsiz internet hakkı sağladık. Uzaktan eğitimin şu andaki merkezi televizyon çünkü internet erişimiyle ilgili bazı sınırlılıklar var. TRT ile ortak çalışarak 6 kanal aldık. Yani her haneye ulaşabilecek bir çözüm ürettik. Uzaktan eğitim verilecek kanalların frekans bilgilerini açıklayacağız. Kanalın adı “EBA TV”.

DERSLER PAZARTESİ: İstanbul’da 5, Ankara’da 3 stüdyoda, yüzlerce insan hazırlıklarını sürdürüyor. Sadece dersler değil sanatsal, sportif çalışmalar, müzikle ilgili muhtevalar ve diğer dersler çekiliyor. Dersler, okuldaki gibi 40 dakika değil, 20’şer dakikalık sürede.

ÇİN’DEN SONRA BİZ: Öğrencilerin EBA’ya girdiği anda oluşabilecek yüklenme nedeniyle eksikliklerin olup olmadığına bakılıyor. Bazı eksiklikler var. Dünyada en iyi Çin, sonra biz geliyoruz. Şu anda ulusal düzeyde bunu yapan nadir ülkelerden biriyiz. Altyapımızı güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu, krizlerden bağımsız bir şey eylülde başlattık. Türkiye’nin eğitim sisteminin dönüşmesi ve zamanın ruhuna göre yenilenmesi için yapıyoruz bunu.

SANAL SINIFLAR: Sınav senesindeki çocuklarımız için öğretmenleriyle dijital anlamda buluşabilecekleri sanal sınıflarımız var. Bunların takvimi, hangi ilde, ne zaman açılacağı hazır.Veliler, evde çalışma zamanı ayarlasın ve çocuklarla beraber bir ortam oluştursun.

ÖZELLERDEN TALEP: Uzaktan eğitim sistemini kullanma konusunda özel okullardan yoğun talep geldi. Televizyonda yayınlanan dersler herkese açık.

MESLEK LİSELERİ: Meslek liseleri dezenfektan da maske de üretir, elektrikli otomobil üretimine katkı sağlar, savunma sanayine yönelik yapar, uzay sanayine ilişkin yapar. Bunların hepsi erişilebilir.