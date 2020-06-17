Vecihi Hürkuş Kimdir? Kısaca Hayatı Ve Eserleri (İlk Yerli Uçak)

6 Ocak 1896 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Vecihi Hürkuş, üç çocuklu bir ailenin ikinci çocuğudur. Erken yaşta babasını kaybetmesinden sonra annesi ve kardeşleri ile beraber yaşamıştır. Aldığı eğitim ile beraber uçak mühendisi olan Vecihi Hürkuş, Türkiye'nin havacılık tarihine adını altın harflerle yazı yazdırmış isimlerden biridir.



Vecihi Hürkuş Kimdir?



Tophane Sanat Okulu Güzel Sanatlar bölümünde eğitim gören Vecihi Hürkuş, aynı zamanda gönüllü olarak Balkan Savaşı'na katılmıştır. Diğer yandan 1. Dünya Savaşı'nda Bağdat cephesine giderek burada uçak mühendisi olarak önemli görevlerde bulunmuştur. Özellikle 1917 yılında Kafkas cephesinde bulunduğu sırada bir Rus uçağına düşürerek, ‘Düşman uçağını düşüren ilk Türk pilotu’ unvanını elde etmiştir. Üstelik bu savaşta yaralanmak suretiyle yakalanmasına rağmen kaçarak yeniden yurda dönmüştür.



Vecihi Hürkuş ayrıca başarılı keşif uçuşları yapmasıyla da bilinmektedir. Keşif uçuşu yaptığı sırada bir Yunan düşman uçağı düşürmüş ve İzmir havaalanına inmek suretiyle bu bölgeyi kurtarmıştır. Bu başarıları ile beraber 3 ayrı tasdikname kazanması ile beraber İstiklal Madalyası ile de ödüllendirilmiştir.



Vecihi Hürkuş Hayatı



Türk havacılık dünyasının en önemli ismi olarak öne çıkan Vecihi Hürkuş, aynı zamanda ülkenin ilk uçağını yapan isimdir. 28 Ocak 1925 yılında başladığı çalışmalar ile beraber başarılı bir şekilde uçağı tamamlamıştır. Özellikle Edirne'ye kaza ile düşen bir düşman uçağına isminin verilmesi sebebiyle, uçak yapma fikri ilk bu zaman aklına gelmiştir. Yeni aldığı ve gerçekleştirdiği ilk Türk uçağının ismi, ‘Vecihi K VI’ olmuştur.



Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün yönlendirmesi ile beraber Türkiye Tayyare Cemiyeti'ne (TTC) katılan Vecihi Hürkuş, 1931 senesinde Türkiye turunu kurum adına gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda Vecihi Hürkuş 21 Nisan 1932 senesinde Sivil Tayyare Mektebini kuran kişidir.



Özellikle Türkiye'nin ilk sivil hava yolu şirketi olarak bilinen Hürkuş Hava Yolları'nı 29 Kasım 1954 tarihinde kurarak çok önemli bir kuruma imza attı. Özellikle burada Türk Hava Yolları’nın elden çıkardığı uçakları alarak tamirini gerçekleştirdi ve hayata kazandırdı. Hayatının son yıllarında maddi sıkıntılar yaşayan Vecihi Hürkuş, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 16 Temmuz 1969 senesinde Gülhane Askeri Tıp Hastanesi'nde hayatını kaybetti.