Venüs Nasıl Bir Gezegendir? Venüs'ün Özellikleri Hakkında Bilgiler

Merkür'den sonra Venüs Güneş'e en yakın olan gezegendir. Aynı zamanda Güneş ve aydan sonra dünya üzerinden en net ve parlak görünen gezegen olarak öne çıkıyor. Adını Roma antik dönemindeki aşk ve güzellik tanrıçası Venüs'ten alan gezegen, dünya ile hemen hemen aynı boyutlarda ve aynı kütlededir. Bu sebepten dolayı fiziksel olarak dünyanın ikizi olarak da bilinir.



Venüs Özellikleri



Venüs gezegeni hakkındaki ilk kayıtlar M.Ö. 17 Yüzyıl Babil astronotlarına kadar uzanmaktadır. Ancak her ne kadar boyut ve hacim ile kütle açısından dünya ile benzerlik gösterse dahi, konum noktasında farklılık oluşturduğu için Güneş'in etrafında dönme süresi de farklıdır. Özellikle Venüs’te bir günün bir yıldan daha fazla sürmesi ile oldukça ilginç bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda Güneş etrafında toplamda 225 dünya günü içerisinde dönerken, kendi etrafında ise 243 dünya gün içerisinde dönmektedir. Bu durum Venüs'ün kendi etrafında çok yavaş dönmesi ile ortaya çıkar.



Venüs dünya üzerinden görünen en parlak 3. nesne olarak öne çıkmaktadır. Özellikle 20. yüzyıla kadar gezegenin dinozorlar çağında olduğu kanısına varılmıştır. Ancak daha sonra gelişen teknoloji ile beraber Venüs’te yaşam olup olmayacağı kanıtlanmıştır. Diğer taraftan Venüs güneş sistemindeki kadın ismini alan tek gezegen olması ile ayrı bir yer taşıyor. Gökyüzünde parlak bir görüntü verdiği için gökyüzünün parlak etkisi ile beraber, adını Roma antik dönemindeki Venüs ve Afrodit’ten almaktadır.



Venüs'ün çapı Dünya'ya göre 638 kilometre daha azdır. Aynı zamanda kütlesi dünyanın %81’i kadardır. Geçmişten günümüze kadar insansız pek çok keşif aracı Venüs'e gönderilse dahi bir kısmı başarılı olurken yarısına yaklaşık kısmı ise başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Özellikle Venüs'ün atmosferinin %96,5’i karbondioksitten oluştuğundan dolayı, bulutlar sera etkisi yaratmakta ve güneş sisteminin en sıcak gezegeni olmasına sebebiyet vermektedir.



Her ne kadar Merkür Güneş'e en yakın gezegen olsa dahi Venüs en sıcak gezegendir. Venüs aynı zamanda Güneş sisteminde uydusu olmayan 2 gezegenden biridir. Dünya ile ikiz olarak bilinse dahi yüzey basıncı açısından 92 Kat daha güçlü olduğu da bilinmektedir. En önemlisi Venüs Dünyaya en yakın gezegendir. Yaklaşık olarak 41 milyon kilometre kadar uzaklıktadır.