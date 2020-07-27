Versay Antlaşması Kısaca Özeti: Tarihi, Maddeleri (Şartları), Önemi Ve Özellikleri

Almanya tarihi için en ağır şartlar içeren Versay antlaşması ağır maddeler içeriyordu. Versay antlaşması Almanya ve itilaf devletleri arasında imzalanmıştır. Versay antlaşması 3 ay yürürlükte kalmış bir antlaşmadır. Versay antlaşmasının özellikle sonuçları Dünya ülkeleri için ağır olmuştur. Bu antlaşmanın dilleri ise Fransızca ve İngilizce idi. Versay antlaşması bir banliyo hattında imzalanmış olan antlaşma idi.

Versay antlaşması Almanya tarafından bir 'ihanet' olarak adlandırılmıştır. Versay antlaşması Almanya'da kurulacak olan Nazi Almanya’sının kurulmasına neden olmuştur.

Versay Antlaşması Kısaca Özeti

1. Dünya savaşı İttifak ve İtilaf devletleri arasında gerçekleşen bir savaştır. Bu savaşı İtilaf devletleri kazanmış olup İttifak devletleri ise bu savaşı kaybetmiştir. Kazanan devletler kaybeden devletlerin durumunu belirlemek üzere 1. Dünya savaşı bittikten sonra Fransa'nın Paris şehrinde bir barış

konferansı düzenledi. Düzenlenen barış konferansı neticesinde Almanya için Versay antlaşması hazırlandı. Versay antlaşması Almanya'nın en ağır şartlarını içeren maddeleri olan bir antlaşma idi.

Düzenlenen maddeler Mayıs ayında Almanya'ya sunuldu. Almanya bu maddelere ilk başta itiraz etmiştir. Fakat İtilaf devletleri bu itirazı reddetmiştir. Sonuç olarak ise Almanya bu antlaşmayı imzalamak zorunda kalmıştır. Hazırlanan Versay metni toplam 440 madde içeren bir antlaşma idi. Bu antlaşma ile birlikte Avrupa kıtası toprakları ise yeniden ve büyük ölçüde şekillenecekti. Bu antlaşmaya göre Avrupa toprakları ise sömürge haline geliyordu.

Versay Antlaşması Maddeleri ( Şartları )

- Alsas Loren Fransa'ya verilecektir.

- Almanya ve Avusturya arasında ki siyasi ittifak sonsuza kadar yasaklanacak.

- Alman ordusu kaldırılacak ve yapısı değiştirilecektir.

- Almanya bütün deniz topraklarından feragat edecektir.

- Almanya topraklarının büyük bir kısmını Çekoslovakya, Belçika ve Polonya'ya bırakacaktır.

- Almanya savaş tazminatı ödemeyi kabul edecektir.

- Almanya denizaltı araç üretimi yapamayacak. Ayrıca uçak da üretemeyecektir.

- Belçika'nın tarafsızlığı kalkacaktır. Ayrıca Almanya Belçika'nın da tarafsızlığını tanımakla mükellef olacaktır.

- Almanya ve Avusturya birleşimi olmayacaktır.

- Almanya'da zorunlu askerlik ortadan kalkacaktır.

- Alman donanması İtilaf devletleri arasında pay edilecektir.

- Saar bölgesi Fransa'ya bırakılacak.

- Dantzig serbest bir şehir olacaktır. Dantzig şehrinin koruması da Milletler Meclisi'ne ait olacaktır.

- Almanya Ren nehrinin doğusu ve batısında 50 kilometre boyunca hiçbir askeri faaliyet yapamayacaktır.

- Almanya 10 yıl içinde Fransa'ya 7 milyon ton kömür madeni verecektir.

Versay Antlaşması Tarihi

Versay antlaşması 28 Haziran 1919 yılında imzalanmıştır. 1 Eylül 1939'da ise bitmiştir.

Versay Antlaşması Önemi

Versay antlaşması Almanya tarihinde en ağır şartları içeren bir antlaşmadır. Bu antlaşma daha sonra 2. Dünya savaşının da başlamasına neden olmuştur. Versay antlaşması sebebi ile Almanya'da ırkçılık baş göstermiş ve Nazi Almanya’sı hükumeti kurulmuştur. Versay antlaşması ırkçı lider Adolf Hitler'in ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Versay Antlaşması Özellikleri

- Toplam 440 maddeden oluşan bir barış antlaşmasıdır.

- Bu antlaşma bir banliyo hattında imzalanmıştır.

- Toprak kaybının ve ekonomik bağımlılığı içeren bir antlaşmadır.