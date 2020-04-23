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    HaberlerEğitim Haberleri Veya Nasıl Yazılır? Ve Ya Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Veya Kelimesinin Doğru Yazılışı
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    23.04.2020 - 18:17 |

    Veya Nasıl Yazılır? Ve Ya Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Veya Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Veya Türkiye içerisinde kullanılan en önemli kelimeler arasında yer almaktadır. Ancak pek çok kişi bu kelimenin yazımını yanlış ele almakta ve TDK üzerinden bilgi almaya çalışmaktadır. İşte veya kelimesine ait bilinmesi gerekenler.

    Veya Nasıl Yazılır? Ve Ya Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Veya Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazılışı ‘veya’ şeklinde birleşik olarak ele alınmaktadır. Kelimeleri birbirine bağlama noktasında birleşik biçimde kullanabilirsiniz.

    Veya TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    Bu kelimenin TDK’ya göre doğru yazılışı ‘veya’ biçiminde ele alınmaktadır. Yani birleşik yazılır.

    Veya (doğru)
    Ve ya (yanlış)

    Veya Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Farklı örnekler ele alarak veya kelimesinin doğru yazılışını göstermek mümkün.

    ‘’Bugün veya yarın bu işi bitirmiş olacağız.’’

    ‘’Sen veya ben hiç fark etmez.’’

    Veya Nedir?

    Veya kelimesi Türkçede ‘cümle içerisinde bağlaç’ şekilde kullanılan bir sözcük olarak öne çıkıyor. Bu anlamı doğrultusunda farklı kelimeleri ya da cümleleri bir araya getirme imkanı sağlamaktadır. Amaca uygun olarak veya kelimesini birleşik şekilde doğru yazılışı üzerinden kullanabilirsiniz. Genelde ayrı olarak yazılan ve bu konuda hata yapılan veya sözcüğü için, birleşik şekilde değerlendirmeniz ve amaca uygun kullanmanız mümkün.

     

     

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