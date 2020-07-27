Vietnam Savaşı Kısaca Özeti: Tarihi, Sonuçları, Önemi, Nedenleri Ve Sonuçları

Vietnam Savaşı’na İkinci Çinhindi Savaşı da deniliyor. Bunun nedeni Çinhindi bölgesi olarak kabul edilen Tayland, Laos, Kamboçya, Malezya ve Vietnam bölgelerinde savaşın olmasıdır. Vietnam bölgesinde kurulan Kuzey ve Güney Vietnam devletlerinin birleşememe sorunu nedeniyle başlamıştır. 1975’de Kuzey Vietnam’ın Güney Vietnamı yenmesiyle savaş bitmiş ve iki devlet birleşmiştir.

Vietnam Savaşının Nedenleri

Çinhindi bölgesi, II. Dünya Savaşı sırasında Japonların eline geçiyor. Savaşın sonunda yenileceğini anlayan Japonlar, bu bölgeyi terk etmeden önce halkın milliyetçi duygularını kabartıyorlar. Aynı zamanda onları silahlandırarak, bağımsızlıklarını kazanmaları yolunda isyana teşvik ediyorlar.

1954 yılında imzalanan Cenevre Antlaşmasına göre Kuzey ve Güney Vietnam birleşme konusunda anlaşıyorlar. Fakat Güney Vietnam birleşmekten vazgeçiyor. Bunun üzerine Kuzey Vietnam da Güney Vietnam’a savaş açıyor.

O dönemde iki süper güç olarak adlandırılan ABD ve Sovyetler Birliği birer tarafı seçerek savaşa müdahil oluyorlar. ABD, Sovyetlerin dünya üzerinde egemen olmasını istemediği için Sovyetlerin desteklediği Kuzey Vietnam yerine Güney Vietnam’ı destekliyor.

Kuzey Vietnam, kominist rejim tarafından yönetildiği için, birleşme olursa, komünizmin yayılacağından endişelenen ABD, Güney Vietnam’ı hem kışkırtıp hem de destekleyerek, komünizmin yerleşmesine izin vermeyerek, savaşın başlamasına neden olmuştur.

Vietnam Savaşı Nasıl Yapıldı?

1954’deki Cenevre Antlaşması’na göre Çinhindi Bölgesinde Laos, Kamboçya, Güney ve Kuzey Vietnam adı altında bağımsız devletler kuruluyor. Kuzey Vietnam, doğu bloğu tarafından, Güney Vietnam da batı bloğu tarafından destekleniyordu.

Birleşmiş Milletler’de alınan karara göre 1956’de Kuzey ve Güney Vietnam devletleri birleşeceklerdi. Fakat birleşme olursa, bölgeye kominizmin geleceğinden ve yayılacağından endişelenen ABD, duruma müdahale ederek, Güney Vietnam’ın birleşmeme kararı almasını sağlamıştır.

Kuzey Vietnam da bunu fırsat bilerek 1957’de Güney Vietnam’a savaş ilan etti. Böylece Kuzey Vietnam, Çin ve Sovyetler Birliğinden oluşan Doğu Bloğu; Güney Vietnam ve ABD’den oluşan Batı Bloğu arasında savaş başlamış oldu. Savaş, 1975'de Kuzey Vietnam’ın, Güney Vietnam’ın başkenti Saygon’a girmesiyle bitmiştir.

Vietnam Savaşının Önemi

-Vietnam 21 yıl süren savaşa, Sovyetler Birliği ve ABD’ye rağmen bölünmemiş ve tek devlet olmuştur.

- Amerika, bu savaşa yüz binlerce askerle katılmasına, binlerce ton bomba yağdırmasına rağmen savaştan hezimetle ayrılmıştır.

-Amerika napalm bombasını bu savaşta ilk defa kullanmış ve bütün dünya devletlerinin tepkisini çekmiştir.

- Savaşın sonundan tek devlet olarak çıkan Vietnam, aynı zamanda Sovyet ve Çin ilişkilerinin bozulmasına da yol açmıştır.

- Savaşın sonunda Kuzey Vietnam’ın istediği olmuş ve yeni devletin adı Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti olmuştur.

Vietnam Savaşının Sonuçları

- Savaş Doğu bloğunun aynı zamanda Kuzey Vietnam’ın zaferiyle sonuçlanıyor. .

- İki devletin birleşmeme nedeniyle çıkan savaş 21 yol sonra birleşmeleriyle sonuçlanıyor.

- Büyük bir askeri güçle gövde gösterisi yapan ABD, savaştan yenilerek ayrılmıştır.

- 21 yıl süren savaşta 4 milyon sivil ve 1 milyon komünistin hayatını kaybetmesiyle iki taraf da büyük bedeller ödemişlerdir.

- Savaştan hezimetle ayrılan ABD’de savaş karşıtları çoğalmış ve günümüzde bu hala sorgulanmaktadır. Bu savaşta ABD 58 bin askerini ve 2196 hava aracını kaybetmiştir.

- Savaşı Kuzey Vietnam’ın yani Doğu Bloğunun kazanmasına rağmen Sovyetler ile Çin ilişkileri daha da bozuldu. Böylece Yumuşama Dönemi olarak adlandırılan yeni bir döneme girildi.