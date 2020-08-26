Virüsle birlikte gelen yurt dışı eğitim fırsatı

Dünya genelinde görülen koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl birçok ülkede yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan eğitime geçildi. Yurt dışında öğrenim gören kimi öğrenciler gittikleri ülkelerde kaldı ancak kimileri de salgın nedeniyle Türkiye’ye döndü. Salgınla ilgili belirsizlikler sürerken, dünyaca ünlü üniversiteler yeni dönem için başvuruları almaya devam ediyor.

Bu yıl yurt dışında pek çok üniversite hibrit eğitim modelini uygulamaya hazırlanırken, pandemiye özel indirim ve burs imkânlarını artırarak, öğrenci çekmeye çalışıyor. Ayrıca başvurularda evrakların online kabulü, SAT veya ACT testinin geçici olarak istenmemesi gibi esneklikler de sağlanıyor. Ancak salgında ikinci dalga olması durumunda, eğitimlerin yine online yapılması bekleniyor. Birçok belirsizliğin olması öğrencilerin kafalarını karıştırıyor. Peki, yurt dışında eğitim için doğru bir zaman mı? Üniversiteler bu noktada öğrencilere ne gibi olanaklar sunuyor. Bu konularla ilgili merak edilenleri uzmanlara sorduk:

UYGULAMALAR FARKLI

Kare Eğitim Yurtdışı Eğitim Direktörü Olcay Erten:

- Yurt dışı eğitimle ilgili başvurular nasıl gidiyor?

ABD, Kanada, Hollanda, İngiltere, İtalya, Belçika ve Estonya gibi ülkelere öğrencilerimiz üniversite kabullerini aldıktan sonra konaklama planlarını gerçekleştirdi, vizelerini aldı ve ilgili ülkelere gittiler. Kanada ve Hollanda’daki üniversiteler ister gelin ister ülkenizden online devam edin seçeneği sundu. Uçuşların açılmasından sonra işlemlerini tamamlayanların bazıları son 24 saat içinde yapılmış koronavirüs test sonuçlarını göstererek, bazıları sınırda test yapılarak ve sonuçlarını bekleyerek, bir kısmı da ülkeye vardıktan sonra 14 gün karantina süresini yurtlarda geçirmek üzere eğitim yolculuklarına başladı. Almanya’da lisans eğitimi almayı planlayanların bazıları, ÖSYM tercih sonuçlarının açıklanmasını beklerken bir kısmı da vizelerini bekliyorlar.

- Üniversitelerin kabul şartlarında bu yıla özel yenilikler var mı?

Başvuru şartları bazı ülkelerde esneklik gösteriyor. Bunların başını Amerika çekiyor. Mart, mayıs, haziranda yapılması planlanan, bazı üniversitelerin başvuru için istediği ACT ve SAT sınavları yapılamadı. Bunlara bağlı olarak ABD’de birçok üniversite Ivy League’ler de dahil, öğrencilerden SAT veya ACT’yi geçici olarak istemeyeceğini duyurdu. Avrupa’da bazı üniversiteler yine geçici süreliğine giriş koşullarında sınav gereken bazı bölümler için sınavsız değerlendirme yapabiliyor. Örneğin Estonya’da SAT gereken bazı İngilizce bölümler için sınavsız değerlendirme söz konusu. Almanya’da RWTH Aachen Üniversitesi yabancı öğrencilerden TestAS isterken bu yıl sınavsız değerlendirme yapıyor. Almanya’da birçok eyaletteki üniversite son başvuru tarihini 20 Ağustos’a kadar erteledi. Birçok ülkede başvuruda gereken evraklar online kabul ediliyor.

HİBRİT MODEL ÖNE ÇIKIYOR

- Salgın süreci için öngörüleriniz neler?

Online eğitimle destekli eğitimlerin bir süre devam edeceğini düşünüyorum. Birçok üniversitede ortak verilen derslerin online yapılacağı ancak bölüm ve laboratuvar derslerinin küçük sınıflar halinde kampüste yapılmaya devam edileceği şeklinde çözümler gündemde. ABD’de birçok üniversite, bunu destekleyici hibrid model eğitimle süreci verimli hale getirecek çözümler sunmaya devam ediyor.

‘BURS OLANAKLARI ARTTI’

Endless Abroad CEO’su Gökhan Özdemir:

- Koronavirüs yurt dışı eğitimi nasıl etkiledi?

Birçok ülkede akademik ve dil eğitimi programları online devam etti. Kanada’da üniversite eğitimi almak isteyen bir öğrenci, çoğunlukla bu deneyimi Kanada’da ekstra kalma ve çalışma izni imkanlarından faydalanma isteğiyle hayata geçiriyordu. Kanada Hükümeti uluslararası öğrencilere eğitimlerini yüzde 50 online tamamlama hakkı tanıdı. Lisans programını 2 yıl online, 2 yıl yüz yüze eğitimle tamamlayanlar Kanada’da eğitimleri bitiminde ekstra 3 yıla varan yasal çalışma izninden yararlanacaklar. Eğitim aldıkları sürede bu ülkelerde öğrenci statüleri korunacağı için uzaktan staj/çalışma imkanları henüz Kanada’ya gitmeden eğitim ve iş yaşamını deneyimlemenin önü de açıldı. İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve Orta Avrupa’daki her okul, 2020-2021’de hem online hem de yüz yüze eğitim verecek şekilde hazırlıklarını tamamladı. Çoğunluğun kararı, salgının yayılma riski de düşünülerek yüz yüze eğitimleri hibrit modelle sürdürmeden yana.

- Başvurular nasıl gidiyor?

Bu yıla özgü bir artıştan söz etmek mümkün. Üniversitelerin pandemide indirim ve burs imkanlarını artırması bunda etken.

UYGUN MALİYETE EĞİTİM

- Üniversitelerin kabul şartları değişir mi? Bu yıla özel yenilikler var mı?

Birçok ülkede uluslararası eğitim faaliyetleri resmi eğitim birimlerince teşvik ediliyor. Birleşik Krallık Eğitim Komisyonu eğitim imkanlarını daha çok öğrenciye anlatabilmek adına 16 ülkeye ağustos-ekim aylarında tanıtım kampanyası yürütmeye karar verdi ve 1 milyon pound bütçe ayırdı.

Bu yıl öğrenciler dil yeterlilik sınavlarına salgın nedeniyle katılamadı. Tüm okullar giriş koşullarına güncel kullanımda olan online İngilizce sınavlarını tanınırlık listelerine eklemeye başladı. Online İngilizce sınavları ülkelerinde halen uygulamada olmayanlar, kendi içlerinde giriş sınavları düzenledi.

Olası vize sorunlarının önüne geçebilmek için eğitimine online başlamış ancak sonrasında vize başvurusu olumsuz değerlendirilenler için okulların ücret iade politikalarında geniş çapta esneklikler sağlanıyor. ABD, Kanada, İngiltere, Orta Avrupa ülkeleri ve İrlanda gibi ülkelerde kabul süreçlerini organize ettik, başvuruları almaya devam ediyoruz.

GELECEK BU MESLEKLERDE

- Geleceğin meslekleri öğrencilerin tercihlerinde üst sıralarda yer alıyor. Bu meslekler hangileri?

Yazılım mühendisliği, elektrikli hibrit araçları mühendisliği, dijital pazarlama, veri analizi bilimi, biyoteknoloji ve genetik bilimi, siber güvenlik, işletme iletişimi ve dijital ekonomi gibi bölümlere talep oldukça yüksek olacak. Bu bölümlere öncülük eden üniversitelerin aynı zamanda iş hayatıyla entegre eğitim modellerini de devrede tuttuklarını unutmamak gerekli.