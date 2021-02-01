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    HaberlerEğitim Haberleri Xoxo Ne Demek? Mesajlaşmalarda Kullanılan Xoxo Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
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    01.02.2021 - 16:17 |

    Xoxo Ne Demek? Mesajlaşmalarda Kullanılan Xoxo Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

    Sosyal medya üzerinde bazı özel ifadeler olduğu vakit birtakım terimler kullanılır. Özellikle kadın erkek arasındaki ilişki ile beraber, karşı tarafa yapılacak bir ifade olduğu zaman bazı kelimeler öne çıkıyor. Kelimeler kısaltma olarak da ele alınır ve xoxo özellikle merak edilen kısaltmalar içerisindedir. Peki Xoxo ne demek? Mesajlaşmalarda kullanılan Xoxo kelimesinin Türkçe anlamı nedir? İşte bu konuda merak edilenler.

    Xoxo Ne Demek? Mesajlaşmalarda Kullanılan Xoxo Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

    Son dönemlerde merak edilen ve öne çıkan kelimeler içerisinde xoxo ne demek sorusu yer alıyor. Bu bir kısaltma olmak ile beraber aynı zamanda sosyal medyada yaygın kullanılan bir kısaltmadır. Tabii internet üzerinden bu ifade ile karşılaşan pek çok kişi anlamına öğrenmeye çalışıyor.

    Xoxo Ne Demek?

    İngilizce üzerinden bir kısaltma olması ile beraber xoxo kelimesinin Türkçe üzerinden bir anlamı bulunmaktadır.

    xoxo = Hugs, kisses

    Yani Türkçe olarak ele alındığı zaman sarılmak ve öpmek şeklinde ifade etmek mümkün. Özellikle insanların kendisine yakın bulduğu kişilere karşı samimiyetini göstermek biçiminde de ifade edilir.

    Mesajlaşmalarda Kullanılan Xoxo Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

    Sosyal medya içerisinde özellikle mesajlaşmalarda xoxo ifadesi yaygın olarak kullanılıyor. Sarıldım ya da öptüm anlamına gelmesi ile beraber, amaca uygun birçok farklı yerde kullanılabilmektedir. Örneğin sevilen ya da değer verilen bir kişi için kullanılırken, aynı zamanda görüşürüz şeklinde de mesajlaşmanın sonunda kullanılabilmektedir. Amaca bağlı olarak arzu edilirse günlük yaşamda da kullanılabilecek bir kısaltmadır.

     

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