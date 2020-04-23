Yanı Sıra Nasıl Yazılır? Yanısıra TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Yanı Sıra Kelimesinin Doğru Yazılışı
Günlük hayatımızda çok sık kullandığımız kelimelerden biri olan yanı sıra, yazı dilinde sıklıkla yanlış yazılır. Bu şekilde hatalı kullanıma maruz kalan pek çok kelime bulunur. Yanı sıra doğru yazılışı nedir? TDK sözlüğünde nasıl yazılır? Birleşik mi ayrı mı kullanılır? Kelimenin eş anlamlı kullanımı var mıdır? İşte detaylar.
Konuşma dilinde kullandığımız sözcükler yazı dilinde belirli kurallara göre ayrı ya da bitişik kullanabilir. Yazım dilinde Türkçeyi doğru kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri kelimelerden biri de ‘yanı sıra’ olmaktadır.
Yanı Sıra TDK’ya Göre Doğru Yazılışı
Kelimenin yanısıra mı yanı sıra mı şeklinde yazıldığı sorgulanır. Kelimenin doğru yazılımı ayrı ayrı yazılarak olmalıdır. Yani yanı sıra şeklinde kullanılması doğru yazım şeklidir.
Yanı sıra-à doğru yazım şekli
Yanısıra -à yanlış yazım şekli
Yanı Sıra Kelimesinin Cümle İçindeki Örnekleri
Cümle içinde ayrı yazılarak kullanıldığında doğru kullanım elde edilir.
“ Okula gelen çocuk yanı sıra getirdiği top ile hemen oyun kuruverdi” = Doğru kullanım
“ Güneşli havanın yansıra gelen yağmur gökkuşağını ortaya çıkardı” = Yanlış kullanım
Yanı Sıra Nedir?
1.) Birlikte
2.) Beraberinde, yanında