Yanı Sıra Nasıl Yazılır? Yanısıra TDK Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Yanı Sıra Kelimesinin Doğru Yazılışı

Konuşma dilinde kullandığımız sözcükler yazı dilinde belirli kurallara göre ayrı ya da bitişik kullanabilir. Yazım dilinde Türkçeyi doğru kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri kelimelerden biri de ‘yanı sıra’ olmaktadır.

Yanı Sıra TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

Kelimenin yanısıra mı yanı sıra mı şeklinde yazıldığı sorgulanır. Kelimenin doğru yazılımı ayrı ayrı yazılarak olmalıdır. Yani yanı sıra şeklinde kullanılması doğru yazım şeklidir.

Yanı sıra-à doğru yazım şekli

Yanısıra -à yanlış yazım şekli

Yanı Sıra Kelimesinin Cümle İçindeki Örnekleri

Cümle içinde ayrı yazılarak kullanıldığında doğru kullanım elde edilir.

“ Okula gelen çocuk yanı sıra getirdiği top ile hemen oyun kuruverdi” = Doğru kullanım

“ Güneşli havanın yansıra gelen yağmur gökkuşağını ortaya çıkardı” = Yanlış kullanım

Yanı Sıra Nedir?

1.) Birlikte

2.) Beraberinde, yanında