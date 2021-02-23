Yapı Kayıt Belgesi Nedir, Ne İşe Yarar? Yapı Kayıt Belgesi Nasıl Alınır?

Yapı kayıt belgeleri, inşası tamamlanan binaların resmiyette belirlenen kurallara uygun olup olmadığını belirlemek amacı ile kullanılmaktadır. İnşası belgelere uygun olmayan binalar, bu belgelerde eksikliklerin oluşmasına sebep olmaktadır. Yapı kayıt belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının önderliğinde başlatılmış bir çalışmadır.

Yapı Kayıt Belgesi Nedir, Ne İşe Yarar?

Yapı Kayıt Belgesi, yapılan bir binanın resmi olarak belirlenen şartlara uygunluğunu gösteren bir belgedir. İmar affı ile daha çok gündeme gelen yapı kayıt belgesi, özellikle yeni ev alacak olan kişiler için oldukça önemli bir belgedir. İmar barışı kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmeyen kaçak binalar da resmi bir bina haline gelmiştir. Bu sisteme kayıt yaptırabilmek için kişilerin gerekli olan başvuruları yapmaları gerekmektedir.

Yapı kayıt belgesi olmayan binaların, abonelik açtırmaları yasaktır. Elektrik ve su gibi ihtiyaçlar için bu belgeyi bulundurma zorunluluğu getirilmiş ve bu sayede kaçak yapıların inşasının önüne geçilmiştir. Yapı kayıt almaya hak kazanamayan binalar için kaçak kabul edilmesi ve yıkım kararı alınması öngörülmüş, yıkım kararı iptali için ise yapı kayıt belgesi alınması zorunluluğu getirilmiştir.

Yapı Kayıt Belgesi Nasıl Alınır?

Kişilerin sahip oldukları binaya yapı kayıt belgesi almaları için öncelikle bir miktar para ödemeleri gereklidir. Bina yapısı ve özellikleri ödenecek olan miktarda değişikliklere sebep olabilmektedir. e-Devlet üzerinden ödenmesi gereken miktar öğrenilebilmektedir. Yapı kayıt için başvurular yine e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Online başvuru ve ödemeyi yapan kişiler 24 saat içerisinde belgelerini alabilmektedir.