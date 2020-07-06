Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hangileridir, Özellikleri Nelerdir?

Genellikle temiz enerji olarak adlandırılan yenilenebilir enerji, doğal kaynaklardan veya sürekli yenilenen süreçlerden gelir. Örneğin, güneş ışığının veya rüzgarın kullanılabilirlikleri, zamana ve hava durumuna bağlı olsa bile her zaman güneş parlamaya ve rüzgar esmeye devam eder.



Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hangileridir?



Yenilenebilir enerji genellikle yeni bir teknoloji olarak düşünülürken, aslında doğanın gücünü kullanma üzerine ısıtma, ulaşım, aydınlatma ve daha fazlası için uzun zamandır kullanılmaktadır. Örneğin rüzgar, denizlere yelken açmak için tekneleri destekledi ve tahıl öğütmek için yel değirmenlerini güçlendirdi.



Verilen bu örneklerden sonra yenilenebilir enerji kaynakları sırası ile ele alınacak olursa:

Güneş enerjisi, güneş panellerinin yardımıyla güneş ışınlarının ısı ve elektriğe dönüştürülmesi sonucunda meydana gelir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan güneş enerjisi çevreye zarar vermeden elde edilebilir. Daha önce çok daha maliyetli olan bu enerji türü artık daha uygun maliyetler nedeniyle hızla artmaktadır. Ayrıca, güneş enerjisinin kullanım alanları çok geniştir ve her geçen gün artmaktadır.

Rüzgar enerjisi: Güneş ışınlarının dünyaya geliş açısındaki farklılıkların ve dünyanın dönüşüyle ortaya çıkan rüzgarların yarattığı basınçtan elde edilen enerji türüdür. Ağır rüzgârlı yerlerde kurulu rüzgar türbinleri ile elde edilen rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları arasındadır. Teknolojik gelişmeler sayesinde rüzgarın öngörülebilirliği rüzgar enerjisinin daha etkin kullanılmasına yardımcı oluyor.

Hidroelektrik enerji: Hidroelektrik enerji, suyun akış gücü kullanılarak elde edilen ve dünyaya herhangi bir sera gazı emisyonuna neden olmayan bir enerji türüdür. Hidroelektrik enerji, su akışının yarattığı kinetik enerjinin kanallardan türbinlere iletilmesiyle üretilir. Özellikle su akış hızının yüksek olduğu yerlerde hidroelektrik üretimi büyük fayda sağlayacaktır.

Jeotermal enerji: Bu kaynakların bulunduğu yerlerde doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen bir enerji şeklidir. Isıtma ve soğutma, elektrik üretimi ve mineral üretimi gibi değişik hedeflere odaklanan bu enerji şekli, turizm sektörüne kaplıcalar yardımı ile yardımcı olmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Özellikleri Nelerdir?



Yenilenebilir enerji kaynakları sürdürülebilirlik ve ihtiyaca cevap vermede en önemli rolü oynamaktadır.



Bunların birlikte;

Bir ülkenin kalkınması için en önemli unsur enerjidir. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynakları önemlidir.

Çevre açısından önemlidir, çünkü fosil yakıt kullanımını azaltır.

Yerli kaynakların geliştirilmesinde büyük önem taşımaktadır.

Dışa bağımlılığı azaltır.

Yeni istihdam sağlar ve işsizliği azaltır.

Elektrik almanın zor olduğu coğrafi bölgelere elektrik kullanılmasına izin verdiği için ayrıca önemlidir.