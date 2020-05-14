2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak? TYT, AYT, YDT sınav tarihleri

YKS sınav kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM tarafından yeni yılda açıklanan sınav takvimine göre 20-21 Haziran tarihinde yapılması planlanan sınavın corona virüsün ülkemizde ortaya çıkmasının ardından bazı sınavların tarihlerinde yapılan değişikliklerin ardından Temmuz ayında yapılması planlaştırılmıştı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada Yükseköğretim Kurumları Sınavının 27-28 Haziran tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. Yapılan bu açıklamanın ardından ÖSYM sınav takvimini güncelledi.

YKS SINAV TARİHLERİ

YKS Temel Yeterlilik Sınavı 27 Haziran 2020 10:15 - 165 dakika

YKS Alan Yeterlilik Testi 28 Haziran 2020 10:15- 165 dakika

YKS Yabancı Dil Testi 28 Haziran 2020 - 15:45 - 180 dakika

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?

TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT’de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A’da gösterilmiştir.

AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

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