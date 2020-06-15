YKS sınav giriş yerleri açıklandı - 2020 ais öysm sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

YKS giriş yerleri belli oldu. Hayal ettikleri üniversitede eğitim görmek için ter dökecek binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren sınavla ilgili YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusunun cevabını derledik. İşte konuyla ilgili ayrıntılar..



YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

27 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



YKS NE ZAMAN YAPILACAK?



YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.