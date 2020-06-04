YKS sınav ücretleri ne zaman yatırılacak? 2020 YKS sınav tarihleri...

YKS sınav ücretleri konusunda geçtiğimiz günlerde adaylara giden mesajda ödeme işleminin tamamlanmadığı gerekçesi ile sınav başvurularının kabul edilmediğine dair mesajların gönderilmesi nedeniyle ÖSYM tarafından dün yapılan açıklamada hatalı veya eksik sınav ücret ödemesi yapamayan adaylar için 4 Haziran 09:00- 23:59 saatleri arasında yeniden ödeme işlemlerinin alınacağı duyuruldu. Peki YKS sınavları ne zaman yapılacak? YKS ödeme işlemi nasıl gerçekleştirilecek?

ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

2020-YKS Hatalı/Eksik Sınav Ücreti İşlemi Yapan Adaylar Hakkında

Başvuru/geç başvuru süreleri içinde 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) katılmak amacıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara Başkanlığımız tarafından, Covid-19 pandemi süreci ile MSÜ sınavına başvurusu olup, YKS başvurusunu tamamlamadığından Milli Savunma Bakanlığı tarafından askeri öğrenci adaylıklarının iptal edilecek olması göz önünde bulundurularak, ödemelerini yapmak suretiyle YKS başvurularını tamamlama imkânı verilecektir.

Bu durumdaki adaylar, 4 Haziran 2020 tarihinde saat 09.00’dan saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER”alanından sınav ücretini ödedikleri takdirde sınava alınabileceklerdir.

İlgili adaylara önemle duyurulur.

YKS NE ZAMAN?

Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı (YKS) ile ilgili de karar alındı. Karara göre YKS 25-26 Temmuz'da yapılacak. TYT (Temel Yeterlilik Testi) 25 Temmuz'da, AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT (YKS-Dil) ise 26 Temmuz'da yapılacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün de TYT'nin (Temel Yeterlilik Testi) 25 Temmuz'da, AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT'nin (YKS-Dil) ise 26 Temmuz'da yapılacağına dikkat çekmişti.