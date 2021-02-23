Yoğuşmalı Kombi Nedir, Nasıl Çalışır? Yoğuşmalı Kombi Nasıl Kullanılır?

Enerjinin yeniden kullanımı açısından önemli bir potansiyel teşkil eden yoğuşmalı kombiler, ayrıca birçok farklı avantaj sağlamaktadır. Bu yönüyle evlerde ya da işyerleri ile birlikte birçok farklı alanda yaygın olarak değerlendiriliyor.



Yoğuşmalı Kombi Nedir?

Gaz sisteminin önüne eklenmiş olan ısı eşanjörü sayesinde, gaz bacadan çıkmadan önce su buharının ayrıştırılmasıyla enerji olarak yeniden kullanımı yoğuşmalı kombi olarak bilinir. Yani bir gaz maddesi bacadan çıkış sağlamadan önce su buharı ayrışır ve buna bağlı olarak enerji yeniden kullanılır hale getirilir. Bu da daha iyi bir ısınma ve aynı zamanda etkin bir tasarruf olanağı sağlar.

Yoğuşmalı Kombi Nasıl Çalışır?

En çok merak edilen konular içerisinde yoğuşmalı kombinin nasıl çalıştığı geliyor. Özel ısı değiştiricileri olarak bilinen eşanjörler, baca gazı içerisindeki ısıyı etkin bir şekilde geri kazandırır. Diğer bir ifade ile akışkanlar birbirine karışmadan önce ısının fazla olandan az olana geçmesi üzerinden çalışma prensibine sahiptir. Böylece farklı sıcaklık değerlerine sahip olan yapılarının yer değiştirmesi üzerinden işlem gerçekleşir.

Yoğuşmalı Kombi Nasıl Kullanılır?

Belli bir ısı derecesi üzerinden belirlenmiş şekilde yoğuşmalı kombi kullanımı gerçekleşir. Bu ısı derecesine ulaşmadan gaz içerisindeki sıvı değişkenlik gösterir ve sıcaklık akışı sağlanır. Radyatör 50 derecenin altında tutulur ve böylece yoğuşmalı kombinin görevini yapması sağlanır. Özellikle tasarruf konusunda önemli bir potansiyel teşkil ettiğini söylemek mümkündür. Tabii tasarruflu olabilmesi için en az 3 yerdeki peteğin çalışması gerektiği unutulmamalıdır. O yüzden evde olunsun ya da olması mutlaka belli bir derecede kombinin çalışması gerekir.