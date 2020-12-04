YÖK’ten çarpıcı anket

YÖKSİS verilerine göre üniversitelerde 51 bin 647 engelli öğrenci var. Bu öğrencilerin 27 bin 782’si önlisans, 23 bin 581’i lisans, 236’sı yüksek lisans ve 48’i doktora düzeyinde eğitim görüyor. YÖK’ün yaptığı ankette öne çıkan sonuçlar şöyle:

- Ankete katılan 195 üniversitede, 32 bin 452 erkek, 15 bin 707 kız olmak üzere 48 bin 159 engelli öğrenci var.

- Öğrencilerin 904’ü tıp ve sağlık, 1957’si mühendislik ve fen bilimleri, 43 bin 614’ü sosyal bilimler, 564’ü güzel sanatlarda eğitim görüyor.

- Engelli öğrencilerin internet erişimleri 162 üniversitede sorgulanırken, 33’ünde sorgulanmadı.

- “Uzaktan öğretim sisteminde derslerden yüz yüze eğitimdeki verimi aldığınızı düşünüyor musunuz” sorusuna 81 üniversiten “evet”, 114 üniversiteden “hayır” yanıtı geldi.

- Uzaktan eğitim derslerinde altyazı uygulaması 36 üniversitede, işaret dili tercümanı uygulaması ise 8 üniversitede yer aldı.

- 132 üniversite engelsiz erişim kapsamında öğrencilere zengin doküman kaydı yaptığını, 51 üniversite ise sınavlarda öğrencilere yardımcı malzeme yardımı yapıldığını bildirdi.

- Üniversitelerden 115’i engelli öğrencilerin uzaktan öğretimle ilgili eğitsel ve psikososyal ihtiyaçlarına ilişkin taleplerinin belirlendiği, 80’i ise belirlenmediği yönünde bilgi verdi.