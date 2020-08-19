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    HaberlerEğitim Haberleri YÖK’ten eğitim fakültelerine yetki devri
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    19.08.2020 - 07:00 |

    YÖK’ten eğitim fakültelerine yetki devri

    Üniversitelere “yetki devri” sürecini başlatan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) eğitim fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karar aldı.

    YÖK’ten eğitim fakültelerine yetki devri

    YÖK’ten yapılan açıklamada, eğitim bilimleri fakültelerinin öğretmenlik lisans programlarının geliştirilip güncellenmesi çalışmalarının, Türkiye Yeterlikler Çerçevesi ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri dikkate alınarak ilgili yükseköğretim kurumları tarafından yapılmasının en doğru tercih olacağının altı çizildi. Ayrıca konunun 10.08.2020 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında müzakere edilerek öğretmenlik programlarına ilişkin 12.04.2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararının iptal edildiği duyuruldu.

    Genel kurulda, ders kategorileriyle ilgili “Alan Eğitimi Dersleri, Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri ve Genel Kültür Dersleri” şeklindeki gruplandırmanın göz önünde tutulması ayrıca “ders sayısı, ders saati, kredi sayısı ve yoğunluğu” konusunda da yine bu gruplandırmadaki sıralamaya dikkat edilmesi, şartıyla öğretmenlik programlarındaki derslerin, müfredatların ve kredilerin belirlenmesinde, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarının yetkilendirilmesine karar verildi.

    Genel Kurul kararında 2018’de güncellenen öğretmenlik lisans programlarındaki derslerin önceki dönemlerdeki gibi Alan Eğitimi Dersleri (AE) yüzde 45-50; Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri (MB) yüzde 30-35 ve Genel Kültür Dersleri (GK) yüzde 15-20 olmak üzere yine üç grupta toplandığı belirtildi.

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