Yös Nedir? Kimler Yös Sınavına Girebilir?

YÖS sınavı, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de okumak için girmiş olduğu sınavdır.



YÖS Nedir?



Eğitim ve öğretim hayatımız boyunca birçok sınava giriyoruz. Sınavlar genellikle kısaltmalarla kullanılıyor. Bu kısaltmalar arasında YÖS sınavı da bulunuyor. YÖS Sınavının ne olduğu ve kimlerin girdiği merak edilen konulardan bir tanesidir.



Yabancı ülkede okumak için bazı kişiler sınavlara giriyor. Bu durum ülkemiz için de geçerlidir. Yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye'de eğitim alabilmek için YÖS sınavına girmesi gerekiyor. Yabancı uyruklu öğrenciler bu sınavda başarılı oldukları taktirde Türkiye'de eğitim alabiliyor. YÖS kelimesinin açılımı, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı olarak biliniyor.



YÖS sınavına sadece yabancı uyruklu öğrenciler girebiliyor. Bu sınavın amacı, Türkiye'de eğitim almak isteyen yabancı uyruklu öğrencileri ölçmektir. Yapılan bu sınav tamamen yabancılara özel olarak hazırlanıyor. Yabancı uyruklu öğrenciler bu sınavı başarılı bir şekilde geçebilirse, Türkiye'de eğitim alma hakkına sahip oluyor.



Kimler YÖS Sınavına Girebilir?



YÖS Sınavına kimlerin girebileceği herkesin merak ettiği bir konudur. YÖS sınavı Türk vatandaşları için geçerli bir sınav değildir. Her ne kadar Türkiye'nin yapmış olduğu bir sınav olsa da, yabancı uyruklular için hazırlanmış bir sınav çeşididir.



Türkiye'de okumak isteyen yabancı uyruklu kişiler bu sınava girer. Bu sınava giriş için tabi ki bazı şartlar bulunuyor. Bu şartlar yerine getirilerek bu sınava dahil olunabiliyor. Sınav sonucunda belirlenen puana ulaşan kişiler, Türkiye'de eğitim almaya hak kazanıyor.