Yüksek önlemli sınav

Buna göre:

Yarın saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak.

Binaya girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacak.

Girişte adaylar ve görevlilere el dezenfektanı uygulanacak.

Adaylara maske ve el dezenfektanı dağıtılacak.

İsteyen adaylar kendi maske ve dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler.

Sınav görevlilerinin tamamına lateks eldiven dağıtılacak. Sınav evrakı dağıtan görevliler eldiven kullanacak.

Adaylar, sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecekler.

Sınav günlerinde toplu taşıma araçlarının yeterli sayıda hizmet vermeleri ve sınav binalarının olduğu bölgelere daha sık seferler düzenlenmesi belediyeler tarafından sağlanacak.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ayrıca önceki gün adaylara “Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınızla geliniz” önerisinde bulundu.