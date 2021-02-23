Z Raporu Nedir? Muhasebede Z Raporu Nasıl Alınır?

Z Raporu, şirket kapanış raporu anlamına gelen bir rapor türüdür.

Z Raporu Nedir?

Z raporu muhasebe terimlerinden birisidir. Şirketlerin kapanış raporu olarak biliniyor. Günlük olarak şirketin hafızası olan bu rapor çeşidi her akşam sıfırlanıyor. Bu sıfırlanan raporlar kayıtlara kaydediliyor. Toplam mali bilgilerin mali hafızaya yüklenmesini sağlayan bir rapor türüdür.

Bir şirketin günlük olarak yaptığı resmi ciroyu bildiriyor. Bu rapor alınırken bazı durumlara dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle saat 24:00'e kadar mutlaka alınması gerekir. Bir sonraki gün alınmış olan Z raporları için bazı cezalar uygulanıyor. Bu durumlar usulsüzlük olarak değerlendiriliyor. Saat 24:00'e kadar mutlaka Z raporlarının işyerleri tarafından alınması gerekiyor.

Muhasebe Z Raporu Nasıl Alınır?

Günde bir kere alınması yeterli olan bir rapor türüdür. Eğer saat 24:00'den sonra rapor alınıyorsa, bu rapor ertesi gün raporu olarak isimlendiriliyor. Eğer şirketler kapalıysa Z raporunun alınmasına gerek yoktur. Piyasada birçok z raporu alınabilen kasa türleri bulunuyor.

Z raporu alma şekilleri bu markalara göre farklı olabiliyor. Fakat çalışma mantığı genellikle aynıdır. Z raporu alabilmek için kasa anahtarı KSYR tuşuyla ok işaretleri z konumuna getirilmesi gerekir. Daha sonra 4 adet sıfır yazılarak, iki defa olmak üzere nakit tuşuna basılır ve bu şekilde Z raporu çıktısı alınabilir. Z raporu alınmadığı durumlarda iş yeri hakkında usulsüzlük kararı verilebilir ve ciddi cezalara çarptırılır.