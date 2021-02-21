Zahid İsminin Anlamı Nedir? Zahid Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Zahid ismi erkek çocukları için kullanılan ve kökeni Arapça olan bir isimdir. Hem dini hem de kelime anlamı üzerinden Arapçada yaygın kullanılan bir isim olduğunu söylemek mümkün. Türkiye'de ise sadece ad olarak ele alınmakta ve değerlendirilmektedir.



Zahid Ne Demek?



İki değişik anlamı ile beraber Zahid ismi ön plana çıkıyor. Bu anlamları doğrultusunda erkek çocuğu için değerlendirilebilir ve güzel bir isim olarak kullanılabilir.



- Kıymet vermeyen, rağbet etmeyen ve önemsemeyen kişiler

- Şüpheli durumlarda dahi günahtan uzak duran

- Allah korkusu ile dünya nimetlerinden uzak durarak el çeken



Böylesi önemli ve değerli anlamları ile beraber bir çocuk için kullanılabilecek en güzel isimlerden biridir.



Zahid İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Birçok kişinin bildiği gibi Zahit ismi Kur'an'da yer alır. (Yusuf 20) Yukarıdaki aynı anlam üzerinden ele alınmak suretiyle bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Özellikle sevilen ve değer gören anlamı eşliğinde kullanılabilecek özel isimler içerisinde geliyor. Tek başına güzel bir anlam ifade etmesinin yanı sıra, başka isimlerle de bir araya getirerek bütünlük oluşturmak mümkün isimlerden biridir.