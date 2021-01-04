Zahide İsminin Anlamı Nedir? Zahide Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Zahide Arapça kökenli bir isimdir ve yerleşik olarak Türkçede oldukça uzun yıllardır kullanılmaktadır. Genel olarak tek başına güzel bir yapı oluşturan bu hoş isim, başka isimler üzerinden de bir araya getirilebilir. Özellikle Zahide isminin anlamı ile pek çok anne ve babanın sevdiği güzel adlardan içerisinde yer alıyor.



Zahide Ne Demek?



Derin ve dini bir anlama sahip olması ile beraber Zahide yüksek bir manaya sahip isimler arasında geliyor. Daha çok Zahide ismi, ‘Dini boyutları yerine getiren, haramdan kaçınan ve Sofu,’ şeklinde ifade edilir. Böylesi etkili ve güzel anlamı ile beraber minik yavrumuz için değerlendirebileceğiniz en güzel isimlerden biridir. Özellikle olgun bir anlam içermesi ile isim seçimi konusunda listeye eklenebilecek en güzel isimler içerisinde yer aldığını söylemek mümkün.



Zahide İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Zahide isminin Kur'an'da geçip geçmediği pek çok ailenin merak ettiği konular arasında gelmektedir. Zahide ismi Kur'an'da yer almamaktadır. Bugün Arapça olması ile beraber Tahir'i bir yapısı bulunan ve dini açıdan da önemli bir yere sahip Zahide ismini, kız çocukları için günümüzde birçok aile kullanıyor. Eğer henüz bir isim konusunda karar vermemiş iseniz değerlendirebileceğiniz güzel isimlerden biridir.