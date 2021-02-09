Zimmet Sorgulama: Sağlık Bakanlığı Personel Görev Yeri Ve Zimmet Durumu Nasıl Sorgulanır?

Zimmet sorgulama, Sağlık Bakanlığı kapsamında, ataması yapılan sağlık çalışanlarının görev yerlerine ait bilgilere ulaşması amacıyla yapılmaktadır.

Zimmet Sorgulama ve Hizmet Yeri Öğrenme

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde yapılan değişiklikler ile zimmet sorgulama işlemleri, artık çok daha kolay bir hale geldi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde tüm sağlık personellerinin görev yerleri ve zimmet durumu sorgulama sayfaları birleştirildi. Böylece çok daha kolay erişim hizmeti sağlandı. Tek bir sayfa üzerinde sorgulama yaptığınızda, hem görev bölgenize ve yerinize hem de zimmet bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

Zimmet Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Zimmet sorgulama sisteminin amacı, sağlık personellerinin şifre ya da kullanıcı adı bilgisi girmesine gerek kalmadan, bilgilerinize en verimli şekilde ulaşmasıdır. Zimmet sorgulama işleminin yapılması için izlenecek adımlar;

İlk olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://ckysweb.saglik.gov.tr/personelgorevyer adresine girmeniz gerekmektedir. Arama motorları üzerinden de "Zimmet Sorgulama" diye aratarak siteye ulaşabilirsiniz.

Açılan site ekranı üzerinden kendinize uygun meslek seçeneğini tıklayarak ilerleyebilirsiniz. Sorgulama yapılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir.

Daha sonra önünüze gelen ekranda ister yeni kimliğinizle ister eski kimliğinizle nüfus cüzdanı bilgilerinizi girerek bilgilerinize erişebilirsiniz.

Bilgiler doğrultusunda yeni atanan ve görev yerini öğrenen sağlık personelleri, yine sistem üzerinde bulabileceği belgeleri hazırlayarak, işe başlayabilir.

Zimmet Sorgulama Hatası

Sorgulama ekranı Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi adı verilen yazılım birimi tarafından yeniden düzenlenmiştir. Eğer sorgulama yaptığınızda kimlik bilgileri hatası alıyorsanız, o halde bağlı olduğunuz İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşmelisiniz. Görüşme esnasında kimlik bilgilerinizin NVİ güncelle butonu ile güncellemesini arz etmelisiniz. Daha sonra yeniden sisteme girmeyi deneyiniz.





