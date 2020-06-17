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    17.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    1 trilyon $’lık hayat öpücüğü!

    ABD’de Donald Trump yönetimi ülke ekonomisini tekrar hayata döndürme çabaları dahilinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı planı değerlendiriyor.

    1 trilyon $’lık hayat öpücüğü!

     

    Bloomberg News’te konuya yakın kaynaklara dayandırılarak verilen haberde, planın Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan ilk versiyonunda, paranın büyük kısmının yollar ve köprüler gibi altyapı çalışmaları için kullanılmasının öngörüldüğü, ancak 5G kablosuz altyapı ve kırsal kesim geniş band için de fon ayrıldığı belirtildi.

    Huawei sürprizi

    Bu arada ABD Ticaret Bakanlığı, Amerikan şirketlerinin Çinli teknoloji şirketi Huawei ile iş yapmasına yönelik kısıtlamalarda 5G standartlarında birlikte çalışabilmelerine izin verecek şekilde değişikliğe gitti.

    ABD, Huawei’yi, ulusal güvenliğe aykırı faaliyetlerde bulunma riski oluşturduğu iddiasıyla teknoloji ihracatına kısıtlama getirdiği kişi, şirket, devlet ve diğer tüzel kişilikleri içeren listeye 2019’da almıştı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni kuralla Huawei’nin listede bulunmasının, Amerikan şirketlerinin Çinli şirketin de katıldığı önemli standart geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmasını engellemeyeceği kaydedildi.

    Apple’a AB soruşturması

    Avrupa Birliği (AB), Amerikan teknoloji devi Apple’ın ödeme hizmeti ve uygulama mağazasının rekabet kurallarına uyup uymadığını belirlemek üzere soruşturma başlattı.

    1 trilyon $’lık hayat öpücüğü

    AB Komisyonu, Apple firması hakkında iki resmi rekabet soruşturması başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, Apple’ın uygulama geliştiricilerine yönelik App Store şartlarının ve ödeme hizmeti Apple Pay koşullarının AB rekabet kurallarını ihlal edip etmediğinin değerlendirileceği kaydedildi. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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