1 trilyon $’lık hayat öpücüğü!

Bloomberg News’te konuya yakın kaynaklara dayandırılarak verilen haberde, planın Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan ilk versiyonunda, paranın büyük kısmının yollar ve köprüler gibi altyapı çalışmaları için kullanılmasının öngörüldüğü, ancak 5G kablosuz altyapı ve kırsal kesim geniş band için de fon ayrıldığı belirtildi.

Huawei sürprizi

Bu arada ABD Ticaret Bakanlığı, Amerikan şirketlerinin Çinli teknoloji şirketi Huawei ile iş yapmasına yönelik kısıtlamalarda 5G standartlarında birlikte çalışabilmelerine izin verecek şekilde değişikliğe gitti.

ABD, Huawei’yi, ulusal güvenliğe aykırı faaliyetlerde bulunma riski oluşturduğu iddiasıyla teknoloji ihracatına kısıtlama getirdiği kişi, şirket, devlet ve diğer tüzel kişilikleri içeren listeye 2019’da almıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni kuralla Huawei’nin listede bulunmasının, Amerikan şirketlerinin Çinli şirketin de katıldığı önemli standart geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmasını engellemeyeceği kaydedildi.

Apple’a AB soruşturması

Avrupa Birliği (AB), Amerikan teknoloji devi Apple’ın ödeme hizmeti ve uygulama mağazasının rekabet kurallarına uyup uymadığını belirlemek üzere soruşturma başlattı.

AB Komisyonu, Apple firması hakkında iki resmi rekabet soruşturması başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, Apple’ın uygulama geliştiricilerine yönelik App Store şartlarının ve ödeme hizmeti Apple Pay koşullarının AB rekabet kurallarını ihlal edip etmediğinin değerlendirileceği kaydedildi. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.