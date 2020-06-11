10 bin TL temel ihtiyaç desteği kredi başvuru sonucu sorgulama için tıkla! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredi sonuçları...

Corona virüs salgınının ekonomik anlamda olumsuz etki yaratmaması için temel ihtiyaç desteği kredisi alınan önlemler arasında bulunuyor. 36 ay vadeli kredi Halbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından veriliyor. 10 bin TL'ye kadar olan krediye başvuru yapanlar sonuç sorgulama ekranını araştırıyorlar. İşte 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç desteği kredisi başvuru sonuç sorgulama ekranı...

HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILABİLİR?

Onaylanan kredi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.

Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Kredi-Bireysel Kredini Kullan- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz

Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler - Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama - Başvurularım- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİNİ HALKBANK WEB SİTESİ ÜZERİNDEN KULLANMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

VAKIFBANK KREDİ BAŞVURU DURUMU NASIL SORGULANIR?

Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/SubesizDestekKredisiBasvuruSorgulama/BasvuruBilgileri.aspxekranı üzerinden sorgulanabilecek.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU AŞAMALARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.