10 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online Süper Loto bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun 44. çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar 10, 14, 20, 35, 48, 60 olarak belirlendi

Süper Loto çekilişinin ardından 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye Perşembe akşamına devretti. Perşembe akşamına devreden tutar 11.149.596 TL'ye ulaştı.

Süper Loto çekilişinde 5 bilen 10 kişi 26.425,60 TL, 4 bilen 770 kişi 533,85 TL, 3 bilen 18.094 kişi 27,55 TL, son olarak 2 bilen 168.679 kişi 3,10 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

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