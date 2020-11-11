11.11.2020 - 08:07 |
10 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online Süper Loto bilet sorgulama ekranı
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Şisal Şans tarafından devralındıktan sonra haftanın üç günü boyunca gerçekleştirilen çekilişler ve Milli Piyango Online üzerinden de oynayabilme şansı sunan Süper Loto'nun 44. çekilişi dün akşam Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınla tamamlandı. Çekilişin ardından oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve biletlerini sorgulayabilecek. İşte kazandıran numaralar...
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun 44. çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar 10, 14, 20, 35, 48, 60 olarak belirlendi
Süper Loto çekilişinin ardından 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye Perşembe akşamına devretti. Perşembe akşamına devreden tutar 11.149.596 TL'ye ulaştı.
Süper Loto çekilişinde 5 bilen 10 kişi 26.425,60 TL, 4 bilen 770 kişi 533,85 TL, 3 bilen 18.094 kişi 27,55 TL, son olarak 2 bilen 168.679 kişi 3,10 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu düzenlendiİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.