05.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
100 günde 100 kıza koçluk desteği
Molped, 'Kız Sözü Koçluk Destek Programı'nı başlattı. Seçilecek 100 kişi, jüri tarafından belirlenen kriterle değerlendirilerek, koçluk programına dahil olma hakkı kazanacak.
Hayat Kimya Hijyenik Ped Kategorisi Global Pazarlama Direktörü Gülhan Eğilmez, başvurulara olan ilginin oldukça yüksek olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Genç kızları, kendi kaynakları, yetenekleri ve potansiyelleri ile buluşturmayı hedefliyoruz. Kendileri ile ilgili farkındalıklarını artırmalarını, güçlü ve gelişmeye açık yönlerini öğrenmelerini, onları başarıya götürecek yolları keşfetmeyi öğrenmelerini istiyoruz. Ve tabii ki genç kızlara verilecek koçluk desteği ile hedeflerine giden yolda kendilerine verecekleri sözleri yerine getirmeleri için, kendi güçlerini fark etmelerini sağlamak istiyoruz."
Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.