100 günde 100 kıza koçluk desteği

Hayat Kimya Hijyenik Ped Kategorisi Global Pazarlama Direktörü Gülhan Eğilmez, başvurulara olan ilginin oldukça yüksek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Genç kızları, kendi kaynakları, yetenekleri ve potansiyelleri ile buluşturmayı hedefliyoruz. Kendileri ile ilgili farkındalıklarını artırmalarını, güçlü ve gelişmeye açık yönlerini öğrenmelerini, onları başarıya götürecek yolları keşfetmeyi öğrenmelerini istiyoruz. Ve tabii ki genç kızlara verilecek koçluk desteği ile hedeflerine giden yolda kendilerine verecekleri sözleri yerine getirmeleri için, kendi güçlerini fark etmelerini sağlamak istiyoruz."