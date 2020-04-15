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    HaberlerEkonomi Haberleri 1000 TL yardım parası sorgulama sayfası! Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?
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    15.04.2020 - 09:50 |

    1000 TL yardım parası sorgulama sayfası! Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?

    1000 TL yardım parası sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Corona virüsün ekonomik etkilerini azaltmak için 2 milyondan fazla haneye sosyal yardım ödemesi yapıldı. Sosyal yardım ödemelerinin şimdi ise 2.ve 3. faz ödemelerinin yapılması bekleniyor. Peki sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

    1000 TL yardım parası sorgulama sayfası! Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?

    1000 TL sosyal yardım parası ile ilgili detaylar gündemde araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım ödemelerinin yapıldığı belirtildi. Aynı zamanda yeni yardımlarının yapılacağı açıklanmıştı. Yeni sosyal yardım ödemelerini nasıl başvuru yapılacağı merak ediliyor. Peki sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, sorgulama sayfasına nasıl ulaşılır?

    SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

    SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU YAPILACAK MI?

    Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Söz konusu destek programının 2. fazının başlayacağı müjdesini sayın Cumhurbaşkanımız dün kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda 2. fazda, halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1000 liralık destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi destek vereceğiz. 1. fazda olduğu gibi vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve yardımlar evlere götürülecek."

    SOSYAL YARDIM PARASINI KİMLER ALACAK?

    Bakan Selçuk, "3. faz sosyal yardımdan daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız."dedi.

    Sancaktepe'de yapılan hastane inşaatındaki son durum havadan görüntülendiSancaktepe'de yapımı süren bin yataklı hastanenin yapımı hızla sürüyor. Hastanede beton dökme işlemleri büyük bir hızla devam ederken, hastanede gelinen son durum havadan görüntülendi.
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