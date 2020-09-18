12 bin kadına dijital meslek eğitimi

18 yaş üstü kadınlar sınıf içinde ve dijital ortamda ‘Dijital Okuryazarlık’ ve ‘Dijital Pazarlama’ eğitimlerinden yararlanacak. Projenin ilk yılında 11 ilde 12 bin kadına eğitim verilmesi hedefleniyor.



Beceriyi artıracak



Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Bekir Aktürk, dünyanın ve ülkemizin zor zamanlar geçirdiği bugünlerde istihdamın korunması, geliştirilmesi ve artırılması için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Aktürk, “Ayrıca vatandaşlarımızın teknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini artırabilecek, işgücü piyasasına katkısı olacak her türlü çalışmayı desteklemeye de devam ediyoruz. Kadınların dijital okuryazarlığını ve becerilerini artıracak

projenin işgücü piyasası açısından verimli sonuçları olacağına inanıyorum” dedi.



Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, 3 bin 400’ü aşkın eğitim programı ile faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getirerek, “2019-2020 yıllarında en çok açılan 10 kurstan birisi de özellikle çeşitli yaş gruplarındaki kadın kursiyerlerin tercih ettiği bilgisayar işletmenliği oldu. Bu alanda 8.633 kurs açılmıştır. Bu veriler bize kadınların teknolojiyi öğrenmeye ne kadar istekli olduklarını gösteriyor. ‘Dijital Benim İşim’ projesiyle de kadınlara uzaktan eğitim yoluyla dijitalleşmenin önünü açıyoruz” diye konuştu.



Bir adım öne geçecekler



Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Bu projeyle teknolojinin gücünü kullanarak kadınları meslek sahibi yaparken, dijital toplum hedefimize de bir adım daha yaklaşmış olacağız. Kadınların potansiyelini teknolojinin gücüyle buluşturarak, toplumsal gelişmeyi destekleyecek bir projeye imza atmayı hedefliyoruz. Projemizden yararlanacak kadınların dijital dünyaya adaptasyon ve istihdama katılım konularında aldıkları eğitimlerle bir adım önde olacaklarını düşünüyoruz” dedi.