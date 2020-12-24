184 ülke vatandaşı Türkiye’den taşınmaz aldı

Rehberin tanıtım toplantısı çevrim içi gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Mütekabiliyet Yasası sonrası 184 ülke vatandaşının Türkiye’den taşınmaz aldığını kaydederek, yapılan hukuki düzenlemelerle yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yönelmesinin ve önemli bir döviz girdisinin sağlandığını anlattı. Demirtaş, “Mütekabiliyet Yasası yürürlüğe girmeden önce toplam 54 bin 627 kişi ülkemizden taşınmaz edinmişken, o tarihten itibaren 234 bin 7 kişi taşınmaz edinmiştir” diye konuştu.



15 milyar dolar



İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise, rehberin mülk edinme sorularına yanıt olduğu gibi, yatırımcıları taleplerine göre yönlendirdiğini dile getirdi. Avdagiç, “Yabancılara 2019’da 45 bin 483, bu yılın 11 ayında ise 36 bin 385 konut satıldı. Bu da bize, pandemi kısıtlarına rağmen yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin sürdüğünü gösteriyor” dedi.



Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Başkanı Ömer Faruk Akbal da, rehberin, Türkiye’nin 6 milyar dolar olan yabancıya gayrimenkul satışını 2023’te 15 milyar doların üzerine çıkarma hedefinde tanıtım açısından önemli bir kilometre taşı olacağını söyledi.