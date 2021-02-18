2. el cep’e TSE belgesi

Yeni standartla getirilen yükümlülükler şöyle:



Mobil Cihaz Kayıt Sistemi üzerinden klonlanmış, kayıp, çalıntı cihaz olup olmadığı kontrol edilecek. IMEI numarası beyaz listede bulunmayan ikinci el cep telefonlarının yenileme işlemi yapılmayacak. Fonksiyon kaybı olup olmadığı tespit edilecek. Cihazın performans testleri yapılacak. BTK kayıtlarından kontrol edilecek.



Kişisel veriler



Müşterinin beyanı veya taahhüdü alınacak. Yenileme merkezi, telefonun fabrika ayarlarına getirilmesini sağlayacak. Yenilenen ikinci el cep telefonunun ambalajı, etiketi, garanti belgesi, IMEI numarasını içeren faturası ile reklam ve ilanına, ‘yenilenmiş ürün’ ibaresi yazılacak.

Cep telefonunun ana kartı değiştirildiği zaman bu durum BTK’ya bildirilecek. Yenileme işlemi yapılan ikinci el cep telefonunun elektronik kimlik bilgileri değiştirilmeyecek. Yenilenen cep telefonunun sertifika işlemi yapılacak ve bu sertifika yenilenmiş ürünle birlikte verilecek.