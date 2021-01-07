2021 Kıdem Tazminatı tavan ücreti açıklandı! Kıdem Tazminatı tavan ücreti kaç TL'ye yükseldi?

Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Asgari Ücrete yapılan zam oranının ardından Kıdem tazminatı tavan ücretlerine de zam yapıldı. 2020 yılı içerisinde 7.117,17 TL olarak uygulanan Kıdem tazminatı tavan ücreti 2021 yılının ilk 6 ayı için 7 bin 638 lira 86 liraya yükseldi. Çalışanların hayatında çok özel bir yere sahip olan kıdem tazminatı yıllardır verilen emeğin karşılığı olarak temin ediliyor. Ülkemizde Kıdem tazminatı alabilmek için çalışanın kendi iş yerinde kesintisiz süre ile 1 yıl çalışmış olması gerekiyor. İstisnalar hariç işyerinden kendi istek ve kusurunuz dışında ayrılmak gerekiyor.

2021 KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

En çok merak edilenlerin başında gelen yeni yıl ile birlikte işçilerin alacağı kıdem tazminatının tavan rakamı da yükseldi. Buna göre 2020 yılında 7.117,17 TL olan kıdem tazminatı tavanı 2021 yılının ilk 6 ayı için 7 bin 638 lira 86 kuruşa yükselmiş oldu.

30 Haziran'a kadar işçiler için tazminatta bu rakam esas alınacak. Böylece brüt maaşı tavanı aşanların çalıştıkları her yıl için kazancı 521,69 lira oldu.

Aynı işverene bağlı işyerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı 71 bin 171 liradan 76 bin 388 liraya yükseldi.

Bu tutar 30 Haziran'a kadar geçerli olacak. Çalışılan her yıl için ödenecek tutar bu tavanı aşamıyor. Bu da memur maaşlarına endeksli. Bu ay memur maaşı zamlandığı için bu tavan da yükseldi.

BAZI İSTİSNAİ DURUMLARDA İSTİFA EDEN DE KIDEM TAZMİNATI ALABİLİYOR

Kıdem tazminatı alabilmek için istifa etmemek gerekiyor. Ancak bazı durumlarda kendi isteği ile ayrılanlar da kıdem tazminatı alabiliyor.

1) Askere gidecek olan erkek çalışanlar son 1 yıldır aynı işyerinde olmak şartıyla tazminat alabiliyor.

2) Yeni evlenen kadın çalışanlar evliliğin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılarak tazminat alabiliyor.

3) Emekliliği gelen çalışanlar emeklilik için ayrılarak tazminat alabiliyor.

4) 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar 15 yıl 3600 gün doldurmuş olduklarına dair yazı alarak tazminatlarıyla ayrılabiliyor.

5) 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanlar 25 yıl 4500 gün, ya da 7 bin günü tamamlayarak tazminatlarıyla ayrılabiliyor.

6) İş kanunu 24. maddesi gereğince haklı fesih ile iş akdini sona erdirenler de tazminatlarını alarak ayrılabiliyor.