22.10.2020 - 22:05 |
22 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online üzerinden Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları 2, 4, 15, 28 36, 52 olarak açıklanırken 6 bilen çıkmayınca Süper Loto'da büyük ikramiye bir kez daha devretti. Süper Loto'da bu akşamın devreden tutarı 32.132.486 TL olarak açıklandı. İşte Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaralar ve kazandıkları ödül tutarları...
Süper Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilecek olan Süper Loto'nun bu haftaki ikinci çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Süper Loto 31 milyon TL'yi aşan ikramiyesi ile Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Mili Piyango çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilebilecek
MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÜZERİNDEN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA
Süper Loto'da nu akşamın ikramiye kazandıran numaraları arasında 2, 4, 15, 28 36, 52 numaraları belirlendi. 5 bilen 8 kişi 47.037,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi olurken 4 bilen 1.039 kişi 563,35 TL 3 bilen 24.127 kişi 29,45 TL ve son olarak 2 bilen 232.096 kişi ise 3,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu
Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer atan kadın kameradaİstanbul Sultangazi'de Şehit Esma Çevikin babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi.