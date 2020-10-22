22 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online üzerinden Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

Süper Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilecek olan Süper Loto'nun bu haftaki ikinci çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Süper Loto 31 milyon TL'yi aşan ikramiyesi ile Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Mili Piyango çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden kontrol edilebilecek

MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÜZERİNDEN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

Süper Loto'da nu akşamın ikramiye kazandıran numaraları arasında 2, 4, 15, 28 36, 52 numaraları belirlendi. 5 bilen 8 kişi 47.037,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi olurken 4 bilen 1.039 kişi 563,35 TL 3 bilen 24.127 kişi 29,45 TL ve son olarak 2 bilen 232.096 kişi ise 3,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu