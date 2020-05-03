BİST 101.110-0.48EURO7.710.85USD7.010.35ALTIN383.451.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ‘250 milyon maskeyi ücretsiz dağıttık’
    ABONE OL
    03.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘250 milyon maskeyi ücretsiz dağıttık’

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Salgın döneminde yaklaşık 250 milyon maskeyi vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza ücretsiz dağıttık” dedi.

    ‘250 milyon maskeyi ücretsiz dağıttık’

    Türkiye’nin Kovid-19 salgınına karşı yerli ürünlerle verdiği mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Varank, “Mayıs sonuna kadar da 5 bin yoğun bakım solunum cihazını üretmiş olacağız” dedi.

    Filtre yerlileşti

    Türkiye’de sağlık çalışanlarının maske ve koruyucu ekipman sorunu bulunmadığını ifade eden Varank, “Türkiye salgın döneminde yaklaşık 250 milyon maskeyi vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza ücretsiz dağıttı” diye konuştu.

    Yüksek koruma sağlayan N95 ve N99 maskelerin yerli olarak üretilmesine karşın bunların içindeki filtrelerin ithal edildiğini anlatan Varank, “Bu filtreyi de yerli olarak ürettik, seri üretimi için yatırım çalışmalarını takip ediyoruz” dedi.

    Esenyurt'ta yolda çökmeİstanbul Esenyurt'ta yer altında bulunan içme suyu hattından sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluştu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cumhurbaşkanlığı’nda kan bağışı kampanyası

    Cumhurbaşkanlığı’nda kan bağışı kampanyası

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Rol model olmalısınız

    Rol model olmalısınız

    Sıradaki Haber