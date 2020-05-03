‘250 milyon maskeyi ücretsiz dağıttık’

Türkiye’nin Kovid-19 salgınına karşı yerli ürünlerle verdiği mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Varank, “Mayıs sonuna kadar da 5 bin yoğun bakım solunum cihazını üretmiş olacağız” dedi.



Filtre yerlileşti



Türkiye’de sağlık çalışanlarının maske ve koruyucu ekipman sorunu bulunmadığını ifade eden Varank, “Türkiye salgın döneminde yaklaşık 250 milyon maskeyi vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza ücretsiz dağıttı” diye konuştu.



Yüksek koruma sağlayan N95 ve N99 maskelerin yerli olarak üretilmesine karşın bunların içindeki filtrelerin ithal edildiğini anlatan Varank, “Bu filtreyi de yerli olarak ürettik, seri üretimi için yatırım çalışmalarını takip ediyoruz” dedi.