04.12.2020 - 10:05 | | AA
300 defterdarlık uzman yardımcısı alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığının daha önce açıkladığı 300 defterdarlık uzman yardımcısı alımına ilişkin detaylar belli oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, defterdarlık uzman yardımcıları Bakanlığın taşra teşkilatlarında (defterdarlıklarda) görevlendirilecek.
Başvurular 18 Ocak-29 Ocak 2021'de Bakanlığın internet sayfası (www.hmb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Ankara'da yapılacak giriş sınavının tarihi, sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri de Bakanlığın internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.
Anaokulu ve kreşlerde son ders zili çalındı, veliler ne yapacaklarını şaşırdıKoronavirüs salgınında üçüncü dalgayı yaşayan Bursa'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesiyle resmi ve özel anaokulu ve kreşler yüzyüze eğitime ara verdi. Son ders zili dün akşam çalarken, çocuklar evlerinin yolunu tuttu. Çalışmak zorunda olan veliler ise, çocuklarını nereye bırakacakları konusunda kara kara düşünmeye başladı. Sağlıkçı Canan Karaman "Biz çalışmak zorunda olduğumuz için, çocuğumuzu nereye bıkacağımız konusunda çok endişeliyiz. Biz çocuklarımızı evde yalnız bırakıp işe gitmek zorundayız. Eşim de çalışıyor. Onun da izin alması gibi bir durum yok. Yani tüm iş yerleri açıkken, çocuklarımızı bırakabileceğimiz hiçbir yerin olmaması yanlış bir karar. Evde ben 2 çocuğu bırakıp işe gideceğim. Ailemizin büyükleri burada olsa onlara bırakırız. Ancak onlar da burada değiller. Kreşlerin biran önce açılmasını istiyoruz” diye konuştu.